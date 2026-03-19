Мінрозвитку: утримання, відновлення та безпечне функціонування мосту Патона - відповідальність Києва

Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило свою офіційну позицію щодо стану мосту Патона в Києві на тлі публічної дискусії про необхідність його невідкладної реконструкції.

Заява опублікована на сторінці міністерства в фейсбуці.

У Мінрозвитку зазначили, що законодавство України чітко визначає розподіл повноважень у сфері управління дорожньою інфраструктурою. Вулиці і дороги міст та інших населених пунктів, а також штучні споруди, що на них розміщені, у тому числі мости – це відповідальність органів місцевого самоврядування. Тому саме вони мають безперервно забезпечувати безпечні, економічні та зручні умови руху транспорту та пішоходів вулицями і дорогами у своїх громадах.

Фінансування відбувається за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, визначених законодавством.

"Міст імені Є. О. Патона через річку Дніпро – об’єкт саме комунальної власності міста Києва. Тобто міст належить територіальній громаді Києва. Тож, саме Київська міська рада та її її виконавчий орган має повноваження і обов’язок забезпечувати його належний технічний стан. Включно з плануванням та фінансування ремонтних та відновлювальних робіт за рахунок міського бюджету", - наголосили в Мінрозвитку і нагадали, що міст вже давно перебуває в аварійному стані.

У 2023 році спеціальна комісія з’ясувала, що протиаварійні заходи проводились лише на окремих опорах мосту у 2018 та 2019 роках. На це міська влада витратила 15 мільйонів гривень. У подальшому, включно до дати комісійного огляду, ніяких ремонтних робіт не проводилось.

У Мінрозвитку також наголосили, що міст, як і раніше, перебуває в комунальній власності Києва, а будь-яка передача прав та функцій замовника щодо його реставрації не припиняє обов’язку міської влади забезпечувати його безпечну експлуатацію.

"Таким чином, повна відповідальність за утримання, відновлення та безпечне функціонування мосту Патона наразі належить територіальній громаді міста Києва", - йдеться в заяві.