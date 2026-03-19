Мінрозвитку: утримання, відновлення та безпечне функціонування мосту Патона - відповідальність Києва

Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило свою офіційну позицію щодо стану мосту Патона в Києві на тлі публічної дискусії про необхідність його невідкладної реконструкції.
Заява опублікована на сторінці міністерства в фейсбуці.
У Мінрозвитку зазначили, що законодавство України чітко визначає розподіл повноважень у сфері управління дорожньою інфраструктурою. Вулиці і дороги міст та інших населених пунктів, а також штучні споруди, що на них розміщені, у тому числі мости – це відповідальність органів місцевого самоврядування. Тому саме вони мають безперервно забезпечувати безпечні, економічні та зручні умови руху транспорту та пішоходів вулицями і дорогами у своїх громадах.
Фінансування відбувається за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, визначених законодавством.
"Міст імені Є. О. Патона через річку Дніпро – об’єкт саме комунальної власності міста Києва. Тобто міст належить територіальній громаді Києва. Тож, саме Київська міська рада та її її виконавчий орган має повноваження і обов’язок забезпечувати його належний технічний стан. Включно з плануванням та фінансування ремонтних та відновлювальних робіт за рахунок міського бюджету", - наголосили в Мінрозвитку і нагадали, що міст вже давно перебуває в аварійному стані.
У 2023 році спеціальна комісія з’ясувала, що протиаварійні заходи проводились лише на окремих опорах мосту у 2018 та 2019 роках. На це міська влада витратила 15 мільйонів гривень. У подальшому, включно до дати комісійного огляду, ніяких ремонтних робіт не проводилось.
У Мінрозвитку також наголосили, що міст, як і раніше, перебуває в комунальній власності Києва, а будь-яка передача прав та функцій замовника щодо його реставрації не припиняє обов’язку міської влади забезпечувати його безпечну експлуатацію.
"Таким чином, повна відповідальність за утримання, відновлення та безпечне функціонування мосту Патона наразі належить територіальній громаді міста Києва", - йдеться в заяві.
- Міст Патона ввели в експлуатацію 1953 року, і він був найбільшим у світі суцільнозварним мостом, у якого всі шви, включно з монтажними, виконано з допомогою автоматичного зварювання. Це найважливіша транспортна артерія Києва, яка з'єднує центр міста з великими лівобережними житловими масивами. Статус аварійного міст має ще з 2017 року. У 2019 стало Інститут сталевих конструкцій імені Шимановського визнав стан мосту Патона критичним.
- У 2020 році на мосту Патона заборонили проїзд вантажівкам, а рух крайніми смугами перекрили.
- У вересні 2020 року мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження "Про реставрацію з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро". Відповідно до розпорядження, реставрацію мали закінчити до 31 грудня 2025 року.
- У 2021 році відбувся тендер на проєктування реставрації моста. Того ж року під час випробувань під мостом прорвало тепломережу.
- У серпні 2024 року КМДА повідомила про звернення до Кабміну з вимогою провести ремонт моста Патона для уникнення аварійних ситуацій. Як стверджують у КМДА, місто передало об'єкт до проєкту "Велике будівництво", бо на цьому наполягало Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Проте за два роки після того, як "Київавтодор" делегував функції замовника робіт щодо моста Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області, жодного ремонту так і не відбулося.
- У лютому 2026-го науковці заявили, що у конструкціях мосту Патона зафіксовано критичні корозійні пошкодження і також звернулися до уряду з пропозиціями щодо капітального ремонту мосту.
- 27 лютого очільник Деснянської РДА Максим Бахматов опублікував інфографіку, в якій йшлося, що для проїзду мостом Патона потрібно аби вікна в авто були відкриті, ремені безпеки відстебнуті, блокування відключене. Він підписав ілюстрацію так: "Інформація неформальна. Міст аварійний із 2015 року", проте її активно поширювали у соцмережах протягом вихідних. Через це КМДА звернулася до поліції і попросила надати оцінку діям Бахматова.
- 5 березня КМДА заявила, що міст можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов’язковим дотриманням раніше встановлених обмежень.
- Водночас, Національна академія наук наголошує, що до ремонту й реконструкції мосту Патона потрібно братися невідкладно.