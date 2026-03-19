Будівництво здійснюється за кошти мерії міста Вільнюс та Фонду розвитку співробітництва і гуманітарної допомоги Литовської Республіки.

У столиці побудують новий міст у парку на вулиці Прирічній

У столиці побудують новий міст у парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі. Про це повідомляє Київська міська рада.

У лютому Київрада затвердила договір партнерської допомоги від литовської сторони на будівництво паркового мосту в південно-західній частині парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі столиці.

Пішохідний міст зведуть через існуючу заводь за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі.

Ідея його створення виникла як символ багаторічного партнерства між Києвом і Вільнюсом та знак підтримки України під час війни.

«Ідея створити в Києві міст дружби – це спільна ініціатива наших міст та символічний знак підтримки української столиці від колег із Вільнюса. У такий спосіб вони хочуть підкреслити міцність партнерства між нашими містами та країнами», – прокоментував депутат Київської міської ради Валентин Мондриївський.

Парковий міст стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній. Під час підготовки концепції змін провели три етапи відкритих громадських консультацій з мешканцями.

Благоустрій зазначеної території одразу передбачає принципи безбар’єрності, щоб простір був доступним для всіх.