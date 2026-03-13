Кияни залишили 593 скарги на якість комунальних послуг до інспекції ЖКП протягом зими

Найчастіше мешканці скаржилися на очищення прибудинкової території від снігу, постачання теплової енергії та гарячої води.

У грудні кияни залишили 79 скарг, у січні 181,а у лютому 333 скарги до інспекції з питань контролю у сфері житлово – комунальних послуг Департаменту Територіального контролю міста Києва за зиму 2026 року. Про це свідчить відповідь від начальника інспекції Олександра Чумаченка на запит LB.ua.

Інспекція відпрацьовує звернення, які стосуються якості комунальних послуг, а також утримання будинків та прибудинкових територій. Чисельність інспекції - 17 осіб.

Інспектори можуть складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 152 КУпАП (порушення правил благоустрою) щодо відповідних балансоутримувачів, але станом на березень 2026 року - жодного протоколу не складено, обмежувались лише актами.

Мешканці можуть звернутися до інспекції таким чином:

електронним листом на [email protected]

письмово листом або зилишити у скриньку для кореспонденції за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51

за телефоном 1551 або 1557

через мобільний застосунок чи сайт Контактного центру міста Києва (вказавши на початку тексту “Прошу інспекцію з питань контролю у сфері житлово-комунальних послуг розглянути звернення”.)

Після отримання звернення комісія спільно з працівниками обслуговуючої компанії та заявником, виходить на перевірку. За результатами обстеження складається акт, на який працівники обслуговуючої компанії зобов’язані відреагувати. Інспектор, який складає акт контролює його виконання.

Наприклад, мешканці скаржились на відсутність електропостачання в під'їзді під час подачі світла за адресою. Перевірка показала несправність в електрощитовій, після чого ЖЕД усунув проблему та відновив подачу електрики. Взимку громадяни скаржились на неприбраний від снігу та льоду двір. Після перевірки звернень, балансоутримувачі прибирали територію.

Фото: LB.ua