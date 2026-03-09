У чотирьох районах Києва впав тиск води через аварію в мережах ДТЕК

У чотирьох районах Києва виникли проблеми з водопостачанням через аварію в енергомережах ДТЕК.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Знеструмлення об’єктів підприємства призвело до падіння тиску у водопровідних мережах Солом’янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського районів.
Наразі фахівці працюють над стабілізацією ситуації.
- У січні стало відомо, що Київська міська влада закупила дев'ять дизельних генераторів для забезпечення резервного живлення міського водогону і водовідведення. Закупівлю здійснило ПрАТ “АК “Київводоканал” наприкінці грудня 2025 року.