У чотирьох районах Києва впав тиск води через аварію в мережах ДТЕК

У чотирьох районах Києва виникли проблеми з водопостачанням через аварію в енергомережах ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Знеструмлення об’єктів підприємства призвело до падіння тиску у водопровідних мережах Солом’янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського районів.

Наразі фахівці працюють над стабілізацією ситуації.