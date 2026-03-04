Заступник голови КМДА: у двох районах Києва поступово відновлюють теплопостачання

У Дарницькому та Дніпровському абонентів підключають у кілька етапів.

У Дарницькому та Дніпровському районах Києві поступово відновлюють теплопостачання, абонентів підключають у кілька етапів.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає «Вечірній Київ».

«Роботи, які розпочали одразу після інтенсивних обстрілів, тривають, тепло поступово відновлюють. Підключення виконується в кілька етапів. Це не питання кількох днів — потрібен час, щоб відновити всі будинки. Але це реально. На сьогодні можемо говорити саме так», - сказав посадовець.

За його словами, міська влада також вже почала частково перепідключати житловий фонд до альтернативних джерел.

Пентелеєв пояснив, що Київ історично будували як місто з централізованим теплопостачанням. Але враховуючи реалії війни є потреба зменшувати залежність від централізованої системи.

Як приклад заступник голови КМДА навів ситуацію, коли після російських атак на ТЕЦ абонентів довелося підключати до інших джерел.

«Наприклад, у період, коли не працювали три ТЕЦ і без опалення залишалися близько 3700 будинків, частину з них вдалося перепід’єднати до інших джерел. Загалом від ТЕЦ опалюється близько 5000 будинків, і певну частину ми вже змогли переключити. Цим шляхом будемо рухатися і далі. Але побудувати миттєво нову, повністю дублюючу систему теплопостачання, що створювалась десятиліттями, — дуже складно, а в такі стислі терміни — фактично неможливо», - заявив Пантелеєв.

Він додав, що влада міста планує заходи з поступової, часткової децентралізації. Будувати нову систему дуже дорого, потрібні великі інвестиції. А для того, щоб забезпечити Київ теплом, потрібно думати не лише про когенераційні установки, а й котельні.

«...В масштабах Києва це означає велику кількість невеликих або середніх за потужністю котелень. І тут виникає інше питання — газопостачання. Фактично потрібно будувати нову систему, щоб забезпечити такі об’єкти необхідними обсягами газу. Існуюча система комунікацій розрахована переважно на подачу газу в будинки з газовими плитами. Цього ресурсу просто не вистачить, щоб додатково під’єднати ще й котельні, це інші обсяги постачання й інші технічні характеристики», - сказав Пантелеєв.

Він додав, що є ще одна проблема – з локаціями для котелень. Оскільки місто щільно забудоване, не всі готові, аби поруч із тим чи іншим будинком працювала і котельня.