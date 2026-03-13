Київська ОВА припинила ліцензію ліцею, який фігурував у розслідуванні про підпільну школу при монастирі УПЦ МП

КОВА припинила дію ліцензії приватного ліцею "Ранчо Скул" у селі Хотянівка Київської області. Заклад раніше фігурував у розслідуванні про підпільну школу при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь", повідомляє "Слідство. Інфо".
"Своє рішення КОВА обґрунтовує українським законодавством, а також посилається на результати перевірки Державної служби якості освіти від 26 січня 2026 року, яка встановила порушення ліцензійних умов на провадження освітньої діяльності закладу освіти", – ідеться у повідомленні.
Розпорядження КОВА припиняє дію ліцензії від 24 травня 2024 року ТОВ "Хотянівський ліцей “Ранчо Скул” на здійснення освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти – початкової, середньої та профільної середньої освіти – за місцем провадження діяльності у селі Хотянівка.
Документ також передбачає, що Управління документообігу та контролю апарату КОВА має повідомити ліцензіата про рішення протягом п’яти робочих днів.
Ліцензіат може оскаржити розпорядження до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
- "Слідство.Інфо" оприлюднило розслідування про те, що при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь" у Києві діє підпільна школа, де дітей навчають за радянською програмою, викладають російську та демонструють фільми російського виробництва.
- Заклад, який керівниця Анна Болгова називає "сімейним клубом", фактично працює як повноцінна школа: навчання триває п’ять днів на тиждень з 9:00 до 14:00, діє група продовженого дня, проводять контрольні та виставляють оцінки. У школі перебуває понад 60 дітей з 1 по 9 клас, працює 16 вчителів.
- При цьому документи учнів формально зберігаються в ліцензованих українських школах, зокрема, в ліцеї "Ранчо Скул" у Київській області та закладі освіти Костянтинівської міськради на Донеччині, де дітей лише "рахували" учнями.