Київська ОВА припинила ліцензію ліцею, який фігурував у розслідуванні про підпільну школу при монастирі УПЦ МП

КОВА припинила дію ліцензії приватного ліцею "Ранчо Скул" у селі Хотянівка Київської області. Заклад раніше фігурував у розслідуванні про підпільну школу при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь", повідомляє "Слідство. Інфо".

"Своє рішення КОВА обґрунтовує українським законодавством, а також посилається на результати перевірки Державної служби якості освіти від 26 січня 2026 року, яка встановила порушення ліцензійних умов на провадження освітньої діяльності закладу освіти", – ідеться у повідомленні.

Розпорядження КОВА припиняє дію ліцензії від 24 травня 2024 року ТОВ "Хотянівський ліцей “Ранчо Скул” на здійснення освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти – початкової, середньої та профільної середньої освіти – за місцем провадження діяльності у селі Хотянівка.

Документ також передбачає, що Управління документообігу та контролю апарату КОВА має повідомити ліцензіата про рішення протягом п’яти робочих днів.

Ліцензіат може оскаржити розпорядження до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.