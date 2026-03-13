“Київміськбуд” відновив будівельні роботи на 9 майданчиках

Черговість добудови визначають за готовністю об’єктів, належним станом документації та фінансовими показниками проєктів.

“Київміськбуд” відновив виробничу діяльність і розпочав роботи на 9 майданчиках компанії.

Згідно з інформацією ПрАТ, йдеться про такі житлові комплекси:

“Поділ Град” на вулиці Дегтярній;

“Гвардійський” на вулиці Алмазова, 18/7;

“Райдужний” на вулиці Кібальчича, 2;

“Freedom» на Броварському проспекті.

Також відновлюють будівництво соціально значущих проєктів, де передбачено житло для військовослужбовців та працівників МВС.

Це:

“Оберіг-2” (вул. Бориспільська, 30А-40);

Twin House (вул. Крайня, 1);

“Урлівський-1” (вул. Причальна, 11).

На завершальному етапі виконують технічні умови для підключення до інженерних мереж:

ЖК “Mirax” (вул. Глибочицька, 43);

“Медовий” (вул. Радченка, 27).

У “Київміськбуді” повідомили, що першочергово завершуватимуть житлові комплекси з високим рівнем будівельної готовності. Об’єкти з юридичними проблемами відновлюватимуться після їх врегулювання.

Перевага надаватиметься проєктам, де продажі залишків приміщень можуть частково покрити витрати на добудову.

Кожен проєкт повинен мати підтверджені джерела фінансування до повного завершення. Враховується можливість задовольнити потреби максимальної кількості покупців квартир.

Частина ресурсів буде спрямовуватися на перспективні проєкти, прибуток від яких допоможе компенсувати збиткові.

Пріоритет мають об’єкти, де передбачено житло для військових та працівників системи внутрішніх справ.