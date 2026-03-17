"Київавтодор" назвав вулиці і шляхопроводи, на яких цього року планує провести ремонт

Цього року поточний ремонт доріг у Києві планують провести на 50 об'єктах. Це ділянки, зокрема, Столичного шосе, Голосіївського проспекту, Бориспільської вулиці, проспектів Романа Шухевича, Броварського, Соборності, Оболонського, вулиці Новокостянтинівська, Гостомельського шосе.

Про це в інтерв'ю "Вечірньому Києву" розповів гендиректор КК "Київавтодор" Олександр Федоренко. За його словами, поточні ремонти проведуть по 2-3 об'єктах в кожному районі.

"Крім цього, маємо закінчити капітальний ремонт вулиць, які десятками років не ремонтувалися, і після цієї зими перебувають в поганому технічному стані. Тобто, нам потрібно закінчити Харківське шосе – це одна із головних магістралей Києва. А також проспект Свободи, він нині перебуває в жахливому стані після важкої зими. У Голосіївському районі вже ремонтують вулицю Героїв Маріуполя, в Святошинському – розпочати ремонт однієї із головних магістралей — вулиці Міської. Там ремонт зробимо за лінійним принципом як на проспекті Академіка Глушкова й Одеській площі", – сказав Федоренко.

Він пояснив, що значні пошкодження дорожного покриття виникли там, де його не ремонтували капітально понад 20 років і є інтенсивний рух транспорт. Тому насамперед ремонтуватимуть магістральні вулиці і вулиці, де є громадський транспорт, мостові переходи через Дніпро і шляхопроводи.

За словам Федоренка, спершу ремонтуватимуть шляхопроводи в аварійному стані. Завершуватимуть роботи на об'єктах, які ремонтують ще з минулого року. Зокрема, біля метро "Оскорки". Під новим шляхопроводом біля "Дарниці" мають "закінчити роботи зі спорудження підпірних стін, з благоустрою, оновити дорожнє покриття, підземний перехід, тротуарні доріжки".

"На вулиці Полярній в Оболонському районі також половину шляхопроводу відремонтовано, по ньому їздять машини. А на другій половині основний комплекс робіт також вже зроблений, потрібно його просто закінчити. Там влаштовані нові опори, ригелі, балки, монолітна плита тобто завершено основні будівельно-монтажні роботи. Наступним етапом буде армування та бетонування монолітної плити другого етапу. Роботи тривають на частині споруди у бік вулиці Героїв Дніпра зі збереженням руху транспорту. Також нещодавно ми розпочали роботи з капітального ремонту аварійного шляхопроводу в Деснянському районі на вулиці Рональда Рейгана. Зараз активно розбирають старі залізобетонні конструкції для того, щоб потім влаштовувати на їх місці нові, розраховані під сучасні навантаження. Ці всі об’єкти, які я перерахував, ми плануємо до кінця року повністю закінчити", – сказав він.

Триватимуть роботи позакласних мостів через Дніпро. Цього року планують закінчити протиаварійні заходи на мосту Метро, аби потім почати комплексну рестраврацію.

"Поточний ремонт виконаємо на Південному мості, щоб він був в належному експлуатаційному стані до найближчого капремонту. Звичайно ж продовжимо ремонт мосту через Десенку", – сказав він.

В лютому цього року в Національній академії наук висловили занепокоєння станом посту Патона. Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського та Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України визнали їх непрацездатними. Найбільше занепокоєння в них викликав саме міст Патона.

Однак у КМДА зазначили, що міст Патона можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов’язковим дотриманням раніше встановлених обмежень.



