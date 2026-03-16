Генерал зі США отримав струс мозку в Києві після літра випитої чачі

У 2024 році американський генерал отримав струс мозку після літра чачі, випитої на вечірці, під час його візиту до Києва. Повертаючись зі ще одного візиту Антоніо Агуто, відповідальний за координацію підтримки України, забув у поїзді тубус із конфіденційною інформацією.

Про це повідомляє hromadske, з посиланням на звіт Офісу генерального інспектора Міноборони США.

Звіт охоплює події квітня та травня 2024 року, коли Агуто був командувачем Групи підтримки безпеки України (SAG-U) у Вісбадені, яка займалася координацією навчання та забезпечення Збройних сил України.У документі йдеться, що 13 травня 2024 року під час дев’ятиденного візиту він відвідав вечірній захід у Києві, на якому випив приблизно дві пляшки грузинської чачі по 500 мл. Свідки казали, що генерал був п’яним — він теж визнав це у розмовах зі слідчими.

Після вечері Агуто впав і вдарився головою об стіну. Того дня він мав провести зустріч із тодішнім держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а перед нею, за словами свідків, поводився мляво і «не був самим собою».

Йому пропонували скасувати зустріч, але генерал відмовився. Поспішаючи до посольства США, Агуто знову упав, вдарившись щелепою об бетон і порвавши піджак. У звіті йдеться, що на зустріч він прийшов «повністю розхристаним» і «не при собі».

Пізніше його доставили до місцевої лікарні, де діагностували струс мозку. Слідчі дійшли висновку, що падіння Агуто стало наслідком «надмірного вживання алкоголю», зазначивши, що він мав враховувати наслідки такого споживання і не мав належного дозволу на вживання такої дози алкоголю.

Сам генерал не погодився із цим, заявивши, що «діяв добросовісно» і отримав усну згоду на вживання алкоголю від генерала Дарріла Вільямса, командувача Армії США в Європі, з огляду на «культурне значення» випивання на таких заходах.

Ще один інцидент із Агуто стався 4 квітня того ж року під час повернення з України до Німеччини на чартерному поїзді. В Україну він привіз комплект секретних карт, які носив у циліндричній тубі.

За повідомленням свідка, він бачив, як один з офіцерів, які їхали з Агуто, заніс тубу з картами на поїзд, але ніхто не бачив, як її забирали. За даними розслідування, Агуто дізнався про зникнення туби лише після повернення до штабу у Вісбадені. Її знайшли наступного дня в поїзді та повернули, через співробітників посольства США в Україні.

У серпні 2024 року генерал передав командування Групою підтримки безпеки України, а згодом пішов у відставку.