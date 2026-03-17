Сили оборони уразили ворожий ЗРК, район зосередження БРК “Бастіон”, вузол зв’язку та об’єкти логістики

Фото: Генштаб

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора 16 березня та у ніч на 17 березня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих військових об’єктах противника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. 

Так, зокрема, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу “ТОР-М2У” у районі Клінців (Брянська обл., рф), а також району зосередження ракетного дивізіону 15 окремої берегової ракетної бригада Чорноморського флоту рф (має на озброєнні БРК “Бастіон”) поблизу Верхньокурганного (ТОТ АР Крим). Крім того, уражено вузол зв’язку противника у районі Мангуша (ТОТ Донецької обл.).

Із об’єктів військової логістики противника уражено склад пально-мастильних матеріалів у Мелітополі, а також складів боєприпасів у районах Степного та Терпіння (ТОТ Запорізької обл.). Також уражено навчально-тренувальний центр БпЛА у районі Генічеської Гірки (ТОТ Херсонської обл.).

Крім того,   підрозділи Сил оборони України завдали уражень по пунктах управління БпЛА противника у районах Гуляйполя та Обратного Запорізької обл., а також по району зосередження живої сили противника поблизу Часового Яру Донецької обл.

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

