ГоловнаСуспільствоЖиття

На Харківщині затримали підозрюваного у підготовці обстрілу ТЕС на замовлення Росії

Раніше чоловік працював на цій ТЕС електрозварювальником. 

Фото: СБУ

На Харківщині затримали ще одного ймовірного російського інформатора – він збирав дані для підготовки повторної повітряної атаки по одній з найбільших теплових електростанцій України.

Про це повідомила Служба безпеки.

Затриманий чоловік - завербований ворогом мешканець Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли публікував у чатах Телеграм-каналів прокремлівські коментарі.

Встановлено, що чоловік отримав доручення - з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її обстрілу окупантами. Також він мав перевірити прилеглу місцевість навколо станції: чи є там засоби ППО, які захищають стратегічний об’єкт.

Відповідні дані він збирав під час розвідвилазок поруч з об’єктом, а також у розмовах зі знайомими.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies