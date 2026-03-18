На Харківщині затримали підозрюваного у підготовці обстрілу ТЕС на замовлення Росії

На Харківщині затримали ще одного ймовірного російського інформатора – він збирав дані для підготовки повторної повітряної атаки по одній з найбільших теплових електростанцій України.

Про це повідомила Служба безпеки.

Затриманий чоловік - завербований ворогом мешканець Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли публікував у чатах Телеграм-каналів прокремлівські коментарі.

Встановлено, що чоловік отримав доручення - з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її обстрілу окупантами. Також він мав перевірити прилеглу місцевість навколо станції: чи є там засоби ППО, які захищають стратегічний об’єкт.

Відповідні дані він збирав під час розвідвилазок поруч з об’єктом, а також у розмовах зі знайомими.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.