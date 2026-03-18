На Херсонщині за минулу добу росіяни поранили трьох людей

За минулу добу на Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено трьох людей.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Берислав, Кучерське, Новорайськ, Нова Кам'янка, Українка, Тараса Шевченка, Урожайне, Хрещенівка, Раківка, Милове, Дар'ївка, Золота Балка, Благовіщенське, Веселе, Дніпровське, Інгулець, Кізомис, Козацьке, Микільське, Наддніпрянське, Незламне, Одрадокам'янка, Осокорівка, Придніпровське, Садове, Софіївка, Токарівка, Зимівник, Антонівка, Бургунка, Новотягинка, Ольгівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків.

Також окупанти понівечили вежу мобільного зв'язку, господарчі споруди, магазин, будівлю музею, приватний гараж та автомобілі.