Генштаб: від початку доби на фронті відбулось 215 бойових зіткнень

49 атак окупанти здійснили на Покровському напрямку, 31 раз штурмували позиції ЗСУ на Костянтинівському.

Від початку доби 18 березня на фронті відбулося 215 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2809 дронів-камікадзе та здійснив 2263 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося п’ять боєзіткнень, противник завдав два авіаудари, скинув дві авіабомби, здійснив 83 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, шість – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Охрімівка, Бочкове. Два боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог 10 разів атакував в напрямках населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 12 атак окупантів у бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Ставки, Діброва та в районах Нововодяного й Новоєгорівки.

На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися вперед в районах Ямполя, Платонівки та в бік Різниківки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупиняли штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Привілля, Міньківка та в напрямку Малинівки. Загалом протягом доби відбулось шість боєзіткнень, три з яких ще тривають.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 31 раз штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки й Новопавлівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 49 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Вільне, Шевченко, Гришине, Муравка, Новопідгородне, Новопавлівка. П’ять боєзіткнень наразі тривають.За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 164 окупантів та 29 – поранено; знищено артилерійську систему, три одиниці автомобільного транспорту, один мотоцикл, сім одиниць спеціальної техніки, одне укриття особового складу, пошкоджено артилерійську систему, дві одиниці автомобільного транспорту та вісім укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 107 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав в районах Зеленого Гаю, Степового та Рибного. Іванівка та Покровське зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Залізничного, Добропілля й Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Новоселівка, Гуляйпільське, Копані, Любицьке, Заливне.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили п’ять ворожих атак неподалік Степового, Щербаків та у бік Новоданилівки. Авіаударів зазнали населені пункти Веселянка та Біленьке.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.