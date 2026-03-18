Суспільство / Війна

Двоє людей дістали поранення на Дніпропетровщині

Ворог атакував чотири райони Дніпропетровської області.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня ворог 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області артилерією, безпілотниками та авіабомбою. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємства, готель, 6 приватних будинків. Постраждали дві жінки 48 та 66 років. 

На Синельниківщині росіяни атакували Покровську громаду. Там зруйновані 2 оселі, ще 7 – пошкоджені. 

На Криворіжжі поцілили по Зеленодольській громаді. Понівечені магазин і автівка.

У Миколаївській громаді Дніпровського району пошкоджена літня кухня.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies