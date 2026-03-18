Двоє людей дістали поранення на Дніпропетровщині

Упродовж дня ворог 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області артилерією, безпілотниками та авіабомбою. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємства, готель, 6 приватних будинків. Постраждали дві жінки 48 та 66 років.

На Синельниківщині росіяни атакували Покровську громаду. Там зруйновані 2 оселі, ще 7 – пошкоджені.

На Криворіжжі поцілили по Зеленодольській громаді. Понівечені магазин і автівка.

У Миколаївській громаді Дніпровського району пошкоджена літня кухня.