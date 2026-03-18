Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
ГоловнаКультура

В Українському Домі у Вашингтоні відкрилася виставка «Душа українського Бахмута»

В проєкті збірані роботи з сучасного народного мистецтва, створені вимушено переміщеними митцями з Бахмута.

CultHub
Фото: зі сторінки Ukraine House у фейсбуці

Цього місяця у просторі Ukraine House відкрилася виставка «Душа українського Бахмута», що представляє сучасне народне мистецтво, створене митцями, вимушено переміщеними через руйнування міста Бахмут внаслідок російської війни. Про це на своїй сторінці пишуть орагнізатори.

Експозиція об’єднує 25 ручних робіт — від оберегових ляльок-мотанок до скульптур із кукурудзяного листя та вишивки. Частина творів створена з тканин і одягу, врятованих із Бахмута ще до його знищення, що надає роботам особливої емоційної та символічної ваги.

афіша організаторів
афіша організаторів

У виставці беруть участь чотири майстри: Світлана Кравченко — текстиль та авторські ляльки; Наталія Роменська — традиційні та інтерпретовані народні ляльки; Тетяна Гольц — скульптура з кукурудзяного листя та символічні композиції; Лариса Азімова — вишиті роботи з обереговими мотивами.

Проєкт покликаний засвідчити незламність духу українського сходу та зберегти культурну пам’ять через мистецтво. Виставка триває  до 12 квітня 2026 року в Українському Домі у Вашингтоні.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies