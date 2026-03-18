В Українському Домі у Вашингтоні відкрилася виставка «Душа українського Бахмута»

В проєкті збірані роботи з сучасного народного мистецтва, створені вимушено переміщеними митцями з Бахмута.

Цього місяця у просторі Ukraine House відкрилася виставка «Душа українського Бахмута», що представляє сучасне народне мистецтво, створене митцями, вимушено переміщеними через руйнування міста Бахмут внаслідок російської війни. Про це на своїй сторінці пишуть орагнізатори.

Експозиція об’єднує 25 ручних робіт — від оберегових ляльок-мотанок до скульптур із кукурудзяного листя та вишивки. Частина творів створена з тканин і одягу, врятованих із Бахмута ще до його знищення, що надає роботам особливої емоційної та символічної ваги.

афіша організаторів

У виставці беруть участь чотири майстри: Світлана Кравченко — текстиль та авторські ляльки; Наталія Роменська — традиційні та інтерпретовані народні ляльки; Тетяна Гольц — скульптура з кукурудзяного листя та символічні композиції; Лариса Азімова — вишиті роботи з обереговими мотивами.

Проєкт покликаний засвідчити незламність духу українського сходу та зберегти культурну пам’ять через мистецтво. Виставка триває до 12 квітня 2026 року в Українському Домі у Вашингтоні.