Цієї весни українські театри розширюють простір гри, відкриваючи нові майданчики — від камерної «UnderСцени» в Чернігові до «Столярки» у Львові. У репертуарній політиці сезону домінує реконструкція класичних текстів і фіксація воєнного досвіду. Серед найочікуваніших прем’єр — «Балада про украдене щастя» Івана Уривського у Львові, «Маруся Чурай» Ростислава Держипільського у Франківську і «Щасливі дні» Андрія Бакірова в Чернігові. Окрім прем’єр, театри запрошують до професійного діалогу на резиденції для лялькарів у Луцьку та на перший Veteran Art Festival у Хмельницькому. У цьому огляді ми зібрали головні театральні події країни. А про в есняні прем'єри київських театрів ми розповіли в попередньому тексті.

ТЕАТРИ НА ЛІНІЇ ФРОНТУ: мистецтво в укриттях

Сумський театр Щепкіна

До Міжнародного дня театру 27 березня в Сумському національному музично-драматичному театрі ім. М. Щепкіна запланована прем’єра музичного шоу майбутнього «KoLo». Це масштабне музично-пластичне дійство за українською пісенною спадщиною в переосмисленні композитора театру Євгена Золотухіна. Ставить виставу керівник театру Дмитро Некрасов, балетмейстерка — Анна Пахомова, сценографія та костюми Олени Мурашкіної, хормейстери — Віктор Ющенко і Єлизавета Левченко. Також Дмитро Некрасов розпочав роботу над постановкою «Гамлета» Шекспіра, прем’єру запланували на кінець весни – початок літа. У квітні колектив покаже «Антігону», режисером, сценографом і художником костюмів якої є Віктор Єрмоленко. Він співпрацює з театром у межах підтримки харківських митців. На кінець весни очікуємо від театру постановки пластичного перформансу Voltage — це проєкт про життя нашого суспільства в умовах тотальних блекаутів, розрахований на європейську аудиторію.

З огляду на безпекову ситуацію в місті театр гостро потребує безпечних майданчиків для творчості. Тож втілення Романом Козаком відомої історії польського драматурга Славоміра Мрожека «Емігранти» вирішили перенести в новий простір — машинне відділення театру, у підвальному приміщенні будівлі. Слід зазначити, що театр послідовно працює над розширенням творчої команди і відкритий до співпраці з новими митцями. З цією метою планують серію триденних воркшоп-сесій для акторів і режисерів.

Херсонський театр Куліша

У березні вчергове через обстріл зазнала пошкоджень будівля Херсонського академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша: вибиті вікна, пошкоджені фасад, двері, кімнати, територія поруч з театром. Колектив не оголошував про збір коштів на відновлення, але від допомоги не відмовиться. Варто нагадати, що театр показує вистави й концерти у Херсоні за донати, а також продовжив акцію «Квиток херсонцю», завдяки якому містяни мають змогу відвідувати події театру безкоштовно.

8 березня колектив показав нову творчу програму в рамках проєкту «Театральна алхімія» за участі артистів-вокалістів Театру Куліша та його керівника Олександра Книги. Говорили про театральне мистецтво, пригадували вистави та театралізовані концертні програми. Також на початку березня колектив презентував святкову програму «Весняний комплімент жінкам», покази якої відбувалися в Херсоні та Миколаєві. У програмі звучали світові хіти та улюблені пісні у виконанні артистів театру. Також весною в Херсоні запланована прем’єра музичного експіріенсу «Меса світла», автором, композитором і виконавцем якого є Олексій Пономарьов.

Окрім Херсону, колектив регулярно показує вистави на різних сценах у Миколаєві та Києві, їздить на гастролі містами країни. Зокрема, запрошує на покази зимових прем’єр у режисурі Сергія Павлюка: «На підвал!» за участі артиста театру Андрія Клочка та артиста й ветерана війни Володимира Туки та «ГРА» у виконанні акторів театру Олени Галл-Савальської та Сергія Михайловського. У першій – розповідають про молодого бійця ЗСУ Хому, який засинає в рейсовому автобусі й прокидається у дворі водія Жори – місцевого, який веде подвійне життя. Жора працює на українському маршруті, а мешкає в окупованому Донецьку та співпрацює з місцевими силовиками. Перед водієм постає вибір – відправити українського військового «на підвал» або сховати його у власному домі, ризикуючи всім. П’єса була створена Сергієм Івановим у межах проєкту «Театр Ветеранів». «ГРА» – це історія про жінку-легенду та чоловіка, який став свідком і співучасником її життя. Це діалог про славу й самотність, пам’ять і страх забуття, про мистецтво, яке рятує і стає сенсом життя. Минуле постає не як хронологія фактів, а як поле бою за власну ідентичність. Точні дати усіх показів шукайте на сторінках у соцмережах театру.

Харківський театр Шевченка

На травень Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка запланував прем’єру комедії «Година тиші» за п’єсою Флоріана Зеллера в постановці Степана Пасічника. Це буде друга поспіль робота головного режисера театру за твором цього французького драматурга та режисера. «Година тиші» – це історія про людину, яка мріє лише про одну просту річ – спокій. Головний герой, пристрасний поціновувач джазу, випадково знаходить рідкісну платівку, про яку давно мріяв. Його єдине бажання – нарешті послухати її у тиші й насолодитися музикою, але здійснити цей простий план виявляється майже неможливо. Це комедія про сучасне життя, у якому навіть найпростіші бажання інколи стають недосяжною розкішшю.

Театр «Нафта» (Харків)

18 березня в Харківському альтернативному театрі «Нафта» відбудеться прем’єра вистави «Щур», що повертається в театр після майже 2-річної перерви в оновленому складі виконавців. Це абсурдна детективно-пластична комедія з елементами театру анімації, режисером якої є співзасновник театру Артем Вусик. Саме з цією виставою театр «Нафта» відновив свою роботу після початку повномасштабного вторгнення у 2023 році. Проєкт реалізовано за підтримки «KEY WORK: Мистецькі гранти» RIBBON International у партнерстві з Jam Factory Art Center. Наприкінці весни колектив готує прем’єру вистави молодої харківської режисерки Денізи Гльозіної – переможниці другого кола проєкту НафтаПрод. Нагадаємо, що НафтаПрод – це тривала програма підтримки молодих театральних митців і мисткинь у Харкові, яка надає фінансову, адміністративну та менторську підтримку у створенні нових вистав. Менторами проєкту є режисери Артем Вусик і Ніна Хижна. Вони супроводжують молоду команду на етапі реалізації проєкту, який підтримує Allianz Foundation.

Цієї весни театр «Нафта» вирушить на гастролі: у травні представить виставу про екоцид «Оргія кіборгів» на Dramatiker|innen festival у австрійському Граці та на фестивалі Shakespeare is dead у місті Левен (Бельгія). Також команда покаже одну зі своїх останніх премʼєр на гастролях в межах України. Деталі буде оголошено незабаром. Окремою подією стане серія міжнародних заходів – організація приїзду до України режисерів із Великої Британії, Бельгії та Франції для проведення тренінгів і воркшопів. Подія відбуватиметься за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні, Фундації ЗМІN та Allianz Foundation.

Харківський театр Квітки

17 і 18 квітня Харківський академічний драматичний театр ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка запрошує на прем’єру вистави «Cто тищ» у постановці Володимира Давиденка. На написання однойменної п’єси драматурга Олега Михайлова надихнула комедія Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч». Події твору і вистави перенесені до українських реалій 1990-х років. В центрі сюжету – бізнесмен, який хоче стати господарем цілого району, дія відбувається на оптовому складі продуктових товарів.

Одеський театр Василька

17–18 квітня Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька покаже прем’єру вистави «Над зозулиним гніздом» за романом Кена Кізі у постановці Олександра Самусенка. Це буде розповідь про систему, яка тільки вдає, що лікує, а насправді калічить. Про свободу, що народжується там, де її найменше очікують.

15 травня театр запрошує на сучасне прочитання «Ромео і Джульєтти» Шекспіра від режисерки Тоші Афанасьєвої. Знайому кожному історію режисерка переносить у простір сьогодення – світ брехні, фейків, гучних заголовків і безперервного інформаційного шуму, де істина розчиняється в потоці маніпуляцій.

Чернігівський театр Шевченка

Урочистості з нагоди 100-річчя заснування Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка заплановані на третю декаду травня. 5 березня передпрем'єрним показом камерної казки для дорослих «Людожерик» за п'єсою Сюзанни Лебо у постановці режисерки Альони Кожукало відбулося відкриття нового сценічного майданчика «UnderСцена». Прем'єру анонсують 18 березня. Це історія про хлопчика, який живе з мамою у лісі та дотримується незвичних правил: не їсть м’яса, уникає червоного кольору і майже не контактує зі світом. Коли головний герой уперше потрапляє до школи, перед ним відкривається новий світ і дуже скоро він дізнається правду про своє походження.

Також протягом квітня в театрі планують прем'єрні покази вистави «Безіменна зірка» за п'єсою М. Себастіана у режисурі Маргарити Савенко та суттєво поновлених вистав «Мати-наймичка» за твором Тараса Шевченка і «Кайдашева сім'я» за твором Івана Нечуй-Левицького. На травень запланували прем'єри вистав «Щасливі дні» за п'єсою Семюеля Беккета у постановці Андрія Бакірова і «Сад Гетсиманський» за романом Івана Багряного у постановці Міреса Пенюшкевича.

Миколаївський художній театр

27, 28 і 29 березня Миколаївський академічний художній драматичний театр презентуватиме прем’єру комедії «Велика магія» Едуардо де Філіппо. Над її створенням працюють режисер Євген Курман, художник Борис Фірцак, автор музичного оформлення Олександр Головньов, балетмейстерка Олена Лисенко. Знаменита трагікомедія про реальність та ілюзії розповідатиме про людські пристрасті, страхи та жагу до особистого щастя. Це історія про ревнивого чоловіка Калогеро ді Спельта, дружина якого під час циркового атракціону просто зникла.

ТЕАТРИ В ТИЛУ: простір для переосмислення та рефлексій

Львівський театр Заньковецької

6 березня на великій сцені Львівського національного драматичного театру ім. М. Заньковецької відбулася прем'єра «Балади про украдене щастя». П’єсу до вистави написала Людмила Тимошенко за мотивами драми «Украдене щастя» Івана Франка. Режисером вистави є Іван Уривський, сценографом – Олександр Білозуб, художницею костюмів – Дарія Біла, балетмейстером – Олексій Бусько. У Львові Уривський вже поставив «Перехресні стежки» в Театрі Леся Курбаса та «Золотий обруч» у Львівській опері. З Театром Заньковецької режисер співпрацює вперше, але це не перше його прочитання «Украденого щастя». Цей твір як пластичну драму 10 років тому Уривський ставив у Київському театрі «Золоті ворота» і ця вистава стала лауреаткою премії «Дзеркало сцени» в номінації «Краща вистава молодих режисерів». Режисер зауважує, що після цієї постановки він неодноразово подумки повертався до франківської історії і, врешті, виник задум переписати її. Як відомо, п’єса «Украдене щастя» була написана на основі народної «Балади про шандаря». До тексту драматургиня додала нові діалоги, більше уваги приділила детективній лінії сюжету, в результаті і назва вистави змінилася на «Баладу про украдене щастя». Наступні покази відбудуться 29 березня, 24 і 25 квітня.

25, 26 березня і 25 квітня колектив запрошує на прем'єру вистави «Коляда проти імперії», яку ставить на камерній сцені Ігор Білиць за матеріалами операції «Блок» 1972 року. «Блок» – це кодова назва масштабної репресивної акції КДБ проти українських дисидентів, переважно шістдесятників, яка розпочалася 12 січня 1972-го і тривала до 1973 року. Жанр вистави визначений як «хроніки спротиву». Сценографію і костюми до вистави створює Анна Шкрогаль.

23 та 24 квітня на новій локації театру, що має назву «Столярка», відбудеться прем'єра «Маклени Граси» за однойменною п’єсою Миколи Куліша. Ставить її сумський режисер Дмитро Некрасов, сценографію та костюми створює Вероніка Риженко. Репетиції вже тривають. А на червень запланована прем'єра мюзиклу «Леополіс» у режисурі керівника театру Максима Голенка. Фантазію на тему Львова 1920-рр пише харківський драматург Олег Михайлов, сценографію буде створювати Олександр Білозуб.

Львівська національна опера

Після тривалої перерви на сцену Львівського національного театру опери і балету ім. С. Крушельницької повертаються опера «Бал-маскарад» Джузеппе Верді та балет «Лілея» Костянтина Данькевича. «Бал-маскарад» входить до числа найпопулярніших опер завдяки інтригуючому сюжету та майстерній музичній драматургії Верді. Сюжет заснований на реальних подіях про змову і вбивство короля Густава III на маскарадному балу в Шведській опері. Однак, під тиском цензури, композитор був змушений внести корективи: в лібрето короновані особи замінені на чиновників, а дія перенесена до Америки.

Особливістю постановки Львівської опери є декорації знаних львівських художників-сценографів Тадея і Михайла Риндзаків, які є справжніми витворами сценографічного мистецтва. Балет «Лілея» є рідкісним зразком національного хореографічного мистецтва з втіленням шевченкових поетичних образів мовою танцю. В основі сюжету – історія закоханих Лілеї та Степана, що стикаються з соціальною несправедливістю і жорстокістю доби кріпацтва. Балет вирізняється майстерністю втілення національної тематики в особливій хореографічній мові, що поєднує класичне балетне і народне танцювальне мистецтво. Крім того, Львівська опера продовжує впровадження унікальної ініціативи – серії інформаційно-пізнавальних бесід перед переглядом оперних вистав «Опера: інструкція до перегляду», започаткованих спільно з професором кафедри культурології УКУ Юрієм Чеканом. Метою 20-хвилинних бесід є інформування глядачів про зміст вистави та введення у її історико-культурний контекст.

Львівський театр Курбаса

У Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса 26 і 27 березня планується прем’єра вистави під назвою WordSwordSwords. За жанровим визначенням – це «кастинг до трагедій Шекспіра». Режисером постановки є Андрій Водичев. Вистава є результатом творчої діяльності Театральної робітні при Театрі Леся Курбаса. У ній задіяні студенти ІІІ акторського курсу, які навчаються під художнім керівництвом головного режисера театру Володимира Кучинського.

WordSwordSwords перетворює гамлетівське «Слова, слова, слова» на метафору зброї. Це маніфест театру, де слово стає живою енергією, здатною змінювати реальність. У центрі сюжету – мандрівна трупа молодих людей, що шукають себе через класику Шекспіра. Звичайний кастинг поступово перетворюється на глибоке занурення у трагедію та щире переживання. Творці відмовляються від декорацій та історичних костюмів на користь Слова, щоб перевірити, чи цього достатньо і чи здатне сьогодні Слово змінювати людину, а театр – залишатися місцем справжнього переживання.

Львівський театр «Воскресіння»

На 27 березня Львівський академічний театр «Воскресіння» переніс прем’єру вистави «Дикий Захід» американського драматурга, сценариста та режисера Сема Шепарда, про яку ми писали в зимовому анонсі. Режисеркою, сценографкою та художницею костюмів є Алла Федоришин. Це історія про суперництво і заздрість двох братів, про нереалізовані амбіції, втечу від відповідальності та спробу знайти власну ідентичність. У виставі гратимуть Юрій Пилипчук, Тарас Юричко, Юрій Шоробура, Олександр Чекмарьов, Марія Ковалик та інші актори. Виставу також будуть показувати 28 і 29 березня.

Чернівецький театр Кобилянської

У 2026 році Чернівецький музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської зосередився на місцевій тематиці, оголосивши «Рік буковинської сцени». Програма року буде фокусуватися на текстах регіональних авторів та історіях, пов’язаних із краєм. Зокрема, 27 березня на сцені-майстерні колектив представить виставу «Буна» за п’єсою Віри Маковій у постановці Дмитра Леончика. В основі сюжету реальна історія буковинської родини. Через образ Буни режисер досліджує конфлікт традицій і змін в українському селі після радянської доби. Вистава вивчає механізм влади всередині родини й патріархального укладу, показує як травматичний досвід передається з покоління в покоління, як жертви поступово стають носіями тієї самої жорстокості. Художницею вистави є Євгенія Нагнибіда, композитором – Богдан Лисенко.

У квітні в театрі запланована прем’єра вистави «Солодка Даруся» за відомим романом Марії Матіос. Це драма про травми від радянських репресій, що змінили долі кількох поколінь мешканців буковинського села. Над постановкою працює режисерка Людмила Скрипка, художниця Наталія Тарасенко, композитор Олександр Шимко, балетмейстерка Мирослава Воротняк.

Франківський драмтеатр

Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка готує дві прем’єри цієї весни. Першою стане вистава «Маруся Чурай» у постановці керівника театру Ростислава Держипільського. В основі – знаковий для української культури твір Ліни Костенко про особистий вибір, любов і відповідальність перед суспільством. Над постановкою працює велика команда українських та міжнародних фахівців – сценографи, композитори, хореографи.

Другою прем’єрою стане комедія «Шум за сценою» (Noises Off) за п’єсою Майкла Фрейна у режисурі Олексія Гнатковського. Це театральний фарс про закулісся, акторську професію та процес створення вистави.

Хмельницький театр Старицького

27 березня у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. Старицького відбудеться прем’єра детективу «8 жінок і одна таємниця» за п’єсою «Вісім жінок» французького письменника і драматурга, режисера і актора Роберта Тома. Це найбільш популярний його твір, за який автор отримав премію Prix du Quai des Orfevres і який був екранізований у мюзиклі Франсуа Озона «8 жінок». Режисером та автором сценічної версії є Дмитро Гусаков, художницею – Олена Янчук, художницею костюмів – Олена Мурашкіна, хореографом – Юрій Саввон.

А з 29 по 31 травня у театрі Старицького пройде Перший фестиваль ветеранських театрів Veteran Art Festival. Програма ще формується, але вже заплановані постановки з Рівного, Луцька, Чернігова та Києва. Відкриватиме фестиваль вистава «НАСскрізь» Хмельницького театру, а закриватиме вистава «Енеїда» столичного Театру Ветеранів.

Рівненський драмтеатр

27 березня Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр покаже прем’єру поетичної драми «Сніг у Флоренції» за однойменною поемою української письменниці Ліни Костенко. Це історія про художника, який виміняв спокій на славу, але так і не зміг забути себе справжнього. У театрі зазначають, що виставу ставлять у стилі неоромантизму. Над постановкою вистави, а також музичним рішенням разом із Станіславом Лозовським, працює столичний режисер Михайло Урицький, сценографію та костюми створює львівська художниця Інесса Кульчицька, балетмейстер – Олександр Віюк.

Волинський театр ляльок

З 16 по 22 березня у Луцьку відбудеться літературно-драматургічна резиденція «Місто ляльок». Цей проєкт об’єднає провідних українських лялькарів, драматургів, режисерів, науковців та глядачів; Волинський академічний обласний театр ляльок реалізовує його у партнерстві з ГО «УНІМА-УКРАЇНА». Подія стане частиною відзначення 50-річчя театру. Головною подією резиденції буде проєкт DocuPup Дар’ї Іванової-Гололобової: упродовж тижня автори та авторки з різних міст України будуть жити в Луцьку, створювати п’єси для дітей та підлітків у жанрі лялькових байопіків про видатних українців (Марію Примаченко, Ігоря Сікорського, Олександра Довженка, Лесю Українку, Сергія Єфремова, Марійку Підгірянку та Сержа Лифаря) та презентуватимуть свої тексти як театральні читання в різних культурних просторах міста. Також в рамках резиденції відбудеться наукова конференція «Театр ляльок України: історичні виміри і сьогодення», що об’єднає дослідників і практиків театру та заплановане нагородження переможців онлайн-фестивалю театрів ляльок «Прем’єри сезону 2024–2025».

У квітні Волинський театр ляльок представить прем’єру вистави «Три прялі» за однойменною казкою братів Грімм. Глядачів чекає незвичне прочитання відомого сюжету, адже жанр нової роботи визначено як хоррор. Режисеркою вистави є Марія Тесленко, візуальний світ створює художниця Ангеліна Пакос, а музичний супровід – композитор Костянтин Яворський. Авторкою інсценізації стала драматургиня Олександра Обельчак, яка адаптувала старовинну казку для сучасної сцени. Постановники хочуть дослідити психологічні глибини персонажів, де казкові мотиви переплітаються з реальними людськими травмами. «Три прялі» покажуть внутрішніх людських демонів, тиск соціуму та пошуки власного голосу. А на травень колектив запланував прем’єру вистави «Твій театр». Це буде частково документальна вистава на основі спогадів про Волинський театр ляльок.

Театр «Гармидер» (Луцьк)

У травні незалежний театр «Гармидер» із Луцька готує прем’єру вистави «Озерний вітер»за повістю Юрка Покальчука. Твір уперше отримає сценічну версію. Команда театру працює з матеріалом як із волинським фентезі – історією про дорослішання, в якій особистий шлях героя розгортається на тлі поліської міфології та образів прадавньої культури. Перше колективне читання повісті відбулося у родинній садибі письменника в Луцьку – просторі «Дім Пако». Головного героя для постановки обрали на відкритому кастингу серед понад тридцяти претендентів з України та з-за кордону. Після прем’єри вистави у Луцьку, театр планує гастролі містами України в червні.

