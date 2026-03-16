До дня народження Ліни Костенко стартує всеукраїнський флешмоб

Учасники мають опублікувати у соціальних мережах відео з читанням поезії Костенко або поділитися улюбленими рядками з її творів, використовуючи хештег #ЛінаЩасливіЖитиПоруч.

Ліна Костенко
Фото: Надано 'Радіо Хартія'

До дня народження видатної української поетеси, письменниці та громадської діячки Ліни Костенко стартує всеукраїнський флешмоб “#ЛінаЩасливіЖитиПоруч”.

Про це LB.ua повідомила ініціаторка та організаторка акції Олеся Пинзеник.

19 березня Ліна Костенко святкує 96 років.

“Це символічний акт єдності українців навколо постаті поетеси, чиї твори надихають не одне покоління, формують громадянську позицію та підтримують дух у складні для країни часи”, – наголошує організаторка.

У межах ініціативи учасникам пропонується опублікувати у соціальних мережах відео з читанням поезії Ліни Костенко або поділитися улюбленими рядками з її творів, використовуючи хештег #ЛінаЩасливіЖитиПоруч.

До участі у флешмобі запрошують всі охочих – митців, освітян, студентів, школярів, представників громадськості та всіх поціновувачів української поезії незалежно від віку, професії чи політичних поглядів.

“Завдяки флешмобу ми зможемо популяризувати українську літературу, підтримати культурну пам’ять і створити простір спільної вдячності та поваги до творчості Ліни Костенко – однієї з найвизначніших постатей сучасної української культури”, – переконана Олеся Пинзеник.

Флешмоб має на меті не лише вшанувати творчість поетеси, а й привернути увагу до значення української літератури як важливої частини національної ідентичності та культурної спадщини.

Фото: freeradio.com.ua
