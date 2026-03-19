Чи потрібна автоцивілка під час воєнного стану: що варто знати водіям у 2026 році

ОСЦПВ, або автоцивілка — це базове страхування, без якого керувати автомобілем в Україні заборонено законом. Воно захищає водія від великих фінансових витрат у разі ДТП: страхова компанія компенсує шкоду майну, здоров’ю або життю інших учасників дорожнього руху в межах встановлених лімітів. Без ОСЦПВ навіть невелика аварія може обернутися відчутними витратами з власної кишені.

З початком повномасштабного вторгнення багато водіїв замислюються, чи потрібна автоцивілка під час воєнного стану, чи можна тимчасово їздити без неї. Розберімось, що говорить закон і які правила діють сьогодні.

Чи обов’язкова автоцивілка під час воєнного стану

Воєнний стан не скасовує дію законів про страхування. Згідно з оновленим у 2025 році Законом №3720-IX, поліс ОСЦПВ залишається обов’язковим для всіх водіїв в Україні.

Страхування діє на всій підконтрольній території країни та покриває шкоду, завдану іншим учасникам дорожнього руху при ДТП. Водночас військові ризики автоцивілка не покриває.

З 2026 року вимога мати поліс ОСЦПВ знову поширюється і на учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Водночас для них передбачена державна пільга — знижка 50% на оформлення автоцивілки, якщо виконуються встановлені умови.

Чи можуть оштрафувати за відсутність автоцивілки

Під час воєнного стану керування без автоцивілки досі карається штрафом — ця норма залишається чинною.

Наразі застосовуються такі санкції:

Перший штраф — 425 грн.

Повторний протягом року — 850 грн.

Якщо затягнути зі сплатою більш ніж на 15 діб, штраф доведеться платити вже у подвійному розмірі.

До речі, зупинка автівки поліцією виключно для перевірки поліса — незаконна. Водночас контроль наявності ОСЦПВ передбачений у низці стандартних ситуацій:

Якщо водія зупинили за порушення ПДР.

Під час оформлення ДТП.

При перевірці автівки на транзитних номерах.

Якщо автомобіль має іноземну реєстрацію.

Крім того, система автоматичної відеофіксації порушень вже інтегрована з базами МТСБУ. Якщо камера зафіксує, наприклад, перевищення швидкості, система може одночасно перевірити наявність ОСЦПВ за номером автівки.

Як оформити автоцивілку онлайн

Сьогодні оформити ОСЦПВ значно простіше, ніж кілька років тому. Для цього не потрібно їхати до офісу страхової або витрачати час на дзвінки.

Попри воєнний стан, правила для водіїв залишаються незмінними: автоцивілка в Україні є обов’язковою. Відсутність поліса може призвести не лише до штрафу, а й до серйозних фінансових витрат у разі ДТП.

Якщо аварія станеться з вашої вини без страховки, доведеться оплачувати ремонт чужого авто та компенсувати лікування постраждалих власним коштом. З огляду на сучасні ціни, суми можуть сягати сотень тисяч гривень.

Хороша новина в тому, що сьогодні можна купити страховку онлайн за кілька кліків. Завдяки електронному формату та агрегаторам страхових полісів це займає пару хвилин, зате допомагає уникнути великих витрат і почуватися впевненіше на дорозі.