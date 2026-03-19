Ексдиректора Молодого театру Білоуса залишили під арештом до 13 травня

Печерський райсуд Києва продовжив для ексдиректора Молодого театру Андрія Білоуса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 13 травня включно.
Про це Укрінформу повідомила суддя-спікерка цього суду Марія Пилаєва.
“(Йому - ред.) продовжено (запобіжний захід - ред.) до 13.05.2026 включно”, - сказала вона.
Звинувачення і звільнення Білоуса
- У січні 2025 року колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік зробила публічну заяву про домагання з боку Білоуса. Після цього зі схожими заявами виступили й інші студентки, після чого почали збирати їхні свідчення, аби подати їх до правоохоронних органів. За їхніми словами, Білоус, їхній викладач, писав їм повідомлення особистого характеру.
- В університеті Білоуса відсторонили від викладання, а українські театри почали масово висловлювати підтримку своїм колегам, які постраждали від харасменту.
- 5 лютого Департамент культури КМДА не знайшов підстав для відсторонення Білоуса від посади художнього керівника столичного Молодого театру. Очільник департаменту Сергій Анжияк заявив, що контракт із ним не може бути розірваний, адже КМДА не отримувала звернення від правоохоронних органів чи рішення слідчого судді. До цього звернення до КМДА з вимогою відсторонити його на період слідства підписали 46 театралів, а понад 90 – не підписали.
- 10 лютого поліція повідомила про реєстрацію провадження за статтею про сексуальне насильство на підставі звернень від колишніх студентів та адміністрації вищого навчального закладу. Того ж дня Білоус був відсторонений від керування Молодим театром після відповідного рішення, ухваленого за результатами зустрічі ініціативної групи з представниками Київської міської державної адміністрації. Відсторонення відбулося після мітингу під театром і КМДА. У коментарі hromadske він сказав, що його "оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск". Білоус також запевнив у відкритості до розслідування.
- 14 березня минулого року Білоус повернувся до роботи в Молодому театрі, і там навіть анонсували виставу за його режисури. В спілкуванні з Lb.ua акторка театру, Анна-Марія Баранова, повідомила, що Білоус був відсторонений на один місяць за власною ж заявою. 14 березня цей місяць завершився.
- 18 березня під театром і КМДА влаштували акцію з закликом звільнити Білоуса. Але цього не сталося.
- У травні актори після вистави за режисурою Білоуса звернулися до глядачів зі зверненням. Вони повідомили, що більшість колективу стикалася з харасментом і неетичною поведінкою художнього керівника. Колектив театру не почувався в безпеці.
- 14 травня Білоус звільнився з театру “за угодою сторін”.
- У вересні повідомлялося, що Білоус став режисером вистави в театрі "Культ".
- У жовтні 2025 його заарештували без права застави. З того часу суд кілька разів продовжував йому запобіжний захід.