КМДА відмовилася відсторонити керівника Молодого театру через "відсутність підстав"

Департамент культури Київської міської державної адміністрації не знайшов підстав для відсторонення від посади художнього керівника столичного Молодого театру Андрія Білоуса, якого студентки університету імені Карпенка-Карого звинуватили у харасменті.

За повідомленням hromadske, очільник відомства Сергій Анжияк у відповідь на клопотання акторів театру заявив, що контракт з Білоусом не може бути розірваний, адже КМДА не отримувала звернення від правоохоронних органів чи рішення слідчого судді.

Чиновник стверджує, що режисер не є державним службовцем, а його справа не стосується корупції - тож законних причин для його відсторонення немає.

У КМДА пообіцяли, що проведуть моніторинг, щоб не допустити зменшення зарплат тих акторів, які виступили проти Білоуса, а також звернуться щодо обмеження контактів цих співробітників з керівником для уникнення тиску.