1000 років української музики: програма Національної філармонії на лютий

Лютий 2025 року у філармонії можна буде послухати прем’єри, твори рідко виконуваних композиторів, монографічні концерти відомих українських виконавців, почути панораму 1000 років української музики в органній версії.

Програма Національної філармонії на лютий:

2 лютого – програма БАХ & ДЖАЗ . Цей вечір об’єднує два музичних світи – барокову велич Йоганна Себастьяна Баха та вільний дух музики Нового світу. Прозвучать шедеври Баха (орган) та джазові аранжування органної музики.

. Цей вечір об’єднує два музичних світи – барокову велич Йоганна Себастьяна Баха та вільний дух музики Нового світу. Прозвучать шедеври Баха (орган) та джазові аранжування органної музики. 5 лютого – Камерні симфонії Віталія Губаренка у виконанні Національного симфонічного оркестру України під орудою Володимира Сіренка. Камерні симфонії Губаренка – відносно невеликі за тривалістю композиції, написані для оркестру та солюючого інструмента. Соло гратимуть скрипальки Богдана Півненко та Мирослава Которович.

у виконанні Національного симфонічного оркестру України під орудою Володимира Сіренка. Камерні симфонії Губаренка – відносно невеликі за тривалістю композиції, написані для оркестру та солюючого інструмента. Соло гратимуть скрипальки Богдана Півненко та Мирослава Которович. 6 лютого – програма «У настрої серенади» . Київський камерний оркестр під орудою Маестро Наталії Пономарчук пропонує свій погляд на чеську музику ХХ та ХІХ століть, від модерніста Богуслава Мартіну до Леоша Яначека та Антоніна Дворжака.

. Київський камерний оркестр під орудою Маестро Наталії Пономарчук пропонує свій погляд на чеську музику ХХ та ХІХ століть, від модерніста Богуслава Мартіну до Леоша Яначека та Антоніна Дворжака. 7 лютого – Моцарт і Брамс звучатимуть у виконанні Симфонічного оркестру НФУ під керівництвом Антонія Кедровського. Соліст Станіслав Гуменюк, фортепіано. Прозвучать уривки із Концерту №21 Моцарта і Симфонії №3 Брамса.

звучатимуть у виконанні Симфонічного оркестру НФУ під керівництвом Антонія Кедровського. Соліст Станіслав Гуменюк, фортепіано. Прозвучать уривки із Концерту №21 Моцарта і Симфонії №3 Брамса. 8 лютого – Liatoshysky Space. Камерна музика #2 . Піаніст Максим Шадько, який разом із Варварою Васильєвою та Глібом Саськом виконають камерні твори Бориса Лятошинського раннього модерністичного періоду та пізні сонати Брамса і Бетховена.

. Піаніст Максим Шадько, який разом із Варварою Васильєвою та Глібом Саськом виконають камерні твори Бориса Лятошинського раннього модерністичного періоду та пізні сонати Брамса і Бетховена. 9 лютого – музика Мирослава Скорика та Йозефа Гайдна . Скорик представлений у програмі трьома творами для струнних: «Диптих», «Елегія» та «Іспанський танець»; а Гайдн – Концертом для віолончелі з оркестром №2 та Симфонією №46.

. Скорик представлений у програмі трьома творами для струнних: «Диптих», «Елегія» та «Іспанський танець»; а Гайдн – Концертом для віолончелі з оркестром №2 та Симфонією №46. 14 лютого – «Закохані в класику». Симфонічний оркестр НФУ під орудою Миколи Дядюри та солістка Варвара Васильєва, скрипка, – зіграють Четверту симфонію Бетховена та Скрипковий концерт Сибеліуса.

під орудою Миколи Дядюри та солістка Варвара Васильєва, скрипка, – зіграють Четверту симфонію Бетховена та Скрипковий концерт Сибеліуса. 16 лютого – твори Карла Амадея Гартмана, Малкольма Арнольда, Бейли Бартока у виконанні Київського камерного оркестру під батутою Наталії Пономарчук.

у виконанні Київського камерного оркестру під батутою Наталії Пономарчук. Фото: Національна філармонія України

18 лютого – Вечір прем’єр | Premiere Evening , грає композитор і джазовий піаніст Олександр Саратський. У програмі прозвучать дві прем’єри: Симфонія № 5 і Концерт для фортепіано з оркестром № 10 фа мінор у виконані автора та Liatoshynskyi Capella Orchestra Національного будинку музики під керівництвом Богдана Пліша. У своїй творчості Олександр Саратський органічно поєднує традиції джазу, академічної музики та українського фольклору.

, грає композитор і джазовий піаніст Олександр Саратський. У програмі прозвучать дві прем’єри: Симфонія № 5 і Концерт для фортепіано з оркестром № 10 фа мінор у виконані автора та Liatoshynskyi Capella Orchestra Національного будинку музики під керівництвом Богдана Пліша. У своїй творчості Олександр Саратський органічно поєднує традиції джазу, академічної музики та українського фольклору. 20 лютого – концерт «Меса Янголів» духового оркестру Національного Президентського оркестру під орудою Сафета Джемалядінова. Програма: твір Браяна Бальмажеса Shrine of the Fallen | «Храм полеглих», Симфонія №8 «Нескорені» Олександра Яковчука, музика Джона Макея «Пробудження Аврори», Симфонія №5 Девіда Масланки.

духового оркестру Національного Президентського оркестру під орудою Сафета Джемалядінова. Програма: твір Браяна Бальмажеса Shrine of the Fallen | «Храм полеглих», Симфонія №8 «Нескорені» Олександра Яковчука, музика Джона Макея «Пробудження Аврори», Симфонія №5 Девіда Масланки. 22 лютого – перша концертна програма проєкту «1000 років української музики: органна версія» , започаткованого українським музикознавцем, композитором та органістом Богданом Дем’яненком. Слухачі матимуть змогу пройти чималий історичний шлях і поринути в українську музику Середньовіччя, Бароко, Класицизму та сучасності. Деякі твори програми звучатимуть вперше, інші – після тривалого забуття, нині розшифровані з рукописів і адаптовані для виконання на органі, – прозвучать вперше за останні 300 років.

, започаткованого українським музикознавцем, композитором та органістом Богданом Дем’яненком. Слухачі матимуть змогу пройти чималий історичний шлях і поринути в українську музику Середньовіччя, Бароко, Класицизму та сучасності. Деякі твори програми звучатимуть вперше, інші – після тривалого забуття, нині розшифровані з рукописів і адаптовані для виконання на органі, – прозвучать вперше за останні 300 років. 24 лютого – симфонія-реквієм «Праведная душе...» Богдани Фроляк для солістів, хору та симфонічного оркестру на тексти Тараса Шевченка (до третіх роковин повномасштабної війни). Виконують: Симфонічний оркестр НФУ під орудою Наталії Стець та Національна капела ДУМКА.

для солістів, хору та симфонічного оркестру на тексти Тараса Шевченка (до третіх роковин повномасштабної війни). Виконують: Симфонічний оркестр НФУ під орудою Наталії Стець та Національна капела ДУМКА. 25 лютого – концерт «Рейнґольду Глієру 150» . Грає Симфонічний оркестр КМАМ імені Рейнґольда Глієра під керівництвом Олександра Госачинського.

. Грає Симфонічний оркестр КМАМ імені Рейнґольда Глієра під керівництвом Олександра Госачинського. 27 лютого – NotaBene +. Концерт перший . Спільний проєкт NotaBene Chamber Group та Національного будинку музики відкриває нову генерацію виконавиць та виконавців, композиторок та композиторів. Буде 4 програми, де молоді виконав(и)ці гратимуть разом із музикантами NotaBene, а також програма нової музики молодих композиторів/-ок. У першій програмі циклу до квартетів Гайдна і Веберна доєднається скрипалька Катерина Березнікова, а також прозвучить Фортепіанний квінтет Шумана разом із піаністкою Марією Клименко.

. Спільний проєкт NotaBene Chamber Group та Національного будинку музики відкриває нову генерацію виконавиць та виконавців, композиторок та композиторів. Буде 4 програми, де молоді виконав(и)ці гратимуть разом із музикантами NotaBene, а також програма нової музики молодих композиторів/-ок. У першій програмі циклу до квартетів Гайдна і Веберна доєднається скрипалька Катерина Березнікова, а також прозвучить Фортепіанний квінтет Шумана разом із піаністкою Марією Клименко. Фото: Національна філармонія України Володимир Сіренко

Програма Музичного салона Національної філармонії на лютий: