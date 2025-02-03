1000 років української музики: програма Національної філармонії на лютий

Лютий 2025 року у філармонії можна буде послухати прем’єри, твори рідко виконуваних композиторів, монографічні концерти відомих українських виконавців, почути панораму 1000 років української музики в органній версії.
Програма Національної філармонії на лютий:
- 2 лютого – програма БАХ & ДЖАЗ. Цей вечір об’єднує два музичних світи – барокову велич Йоганна Себастьяна Баха та вільний дух музики Нового світу. Прозвучать шедеври Баха (орган) та джазові аранжування органної музики.
- 5 лютого – Камерні симфонії Віталія Губаренка у виконанні Національного симфонічного оркестру України під орудою Володимира Сіренка. Камерні симфонії Губаренка – відносно невеликі за тривалістю композиції, написані для оркестру та солюючого інструмента. Соло гратимуть скрипальки Богдана Півненко та Мирослава Которович.
- 6 лютого – програма «У настрої серенади». Київський камерний оркестр під орудою Маестро Наталії Пономарчук пропонує свій погляд на чеську музику ХХ та ХІХ століть, від модерніста Богуслава Мартіну до Леоша Яначека та Антоніна Дворжака.
- 7 лютого – Моцарт і Брамс звучатимуть у виконанні Симфонічного оркестру НФУ під керівництвом Антонія Кедровського. Соліст Станіслав Гуменюк, фортепіано. Прозвучать уривки із Концерту №21 Моцарта і Симфонії №3 Брамса.
- 8 лютого – Liatoshysky Space. Камерна музика #2. Піаніст Максим Шадько, який разом із Варварою Васильєвою та Глібом Саськом виконають камерні твори Бориса Лятошинського раннього модерністичного періоду та пізні сонати Брамса і Бетховена.
- 9 лютого – музика Мирослава Скорика та Йозефа Гайдна. Скорик представлений у програмі трьома творами для струнних: «Диптих», «Елегія» та «Іспанський танець»; а Гайдн – Концертом для віолончелі з оркестром №2 та Симфонією №46.
- 14 лютого – «Закохані в класику». Симфонічний оркестр НФУ під орудою Миколи Дядюри та солістка Варвара Васильєва, скрипка, – зіграють Четверту симфонію Бетховена та Скрипковий концерт Сибеліуса.
- 16 лютого – твори Карла Амадея Гартмана, Малкольма Арнольда, Бейли Бартока у виконанні Київського камерного оркестру під батутою Наталії Пономарчук.
- 18 лютого – Вечір прем’єр | Premiere Evening, грає композитор і джазовий піаніст Олександр Саратський. У програмі прозвучать дві прем’єри: Симфонія № 5 і Концерт для фортепіано з оркестром № 10 фа мінор у виконані автора та Liatoshynskyi Capella Orchestra Національного будинку музики під керівництвом Богдана Пліша. У своїй творчості Олександр Саратський органічно поєднує традиції джазу, академічної музики та українського фольклору.
- 20 лютого – концерт «Меса Янголів» духового оркестру Національного Президентського оркестру під орудою Сафета Джемалядінова. Програма: твір Браяна Бальмажеса Shrine of the Fallen | «Храм полеглих», Симфонія №8 «Нескорені» Олександра Яковчука, музика Джона Макея «Пробудження Аврори», Симфонія №5 Девіда Масланки.
- 22 лютого – перша концертна програма проєкту «1000 років української музики: органна версія», започаткованого українським музикознавцем, композитором та органістом Богданом Дем’яненком. Слухачі матимуть змогу пройти чималий історичний шлях і поринути в українську музику Середньовіччя, Бароко, Класицизму та сучасності. Деякі твори програми звучатимуть вперше, інші – після тривалого забуття, нині розшифровані з рукописів і адаптовані для виконання на органі, – прозвучать вперше за останні 300 років.
- 24 лютого – симфонія-реквієм «Праведная душе...» Богдани Фроляк для солістів, хору та симфонічного оркестру на тексти Тараса Шевченка (до третіх роковин повномасштабної війни). Виконують: Симфонічний оркестр НФУ під орудою Наталії Стець та Національна капела ДУМКА.
- 25 лютого – концерт «Рейнґольду Глієру 150». Грає Симфонічний оркестр КМАМ імені Рейнґольда Глієра під керівництвом Олександра Госачинського.
- 27 лютого – NotaBene +. Концерт перший. Спільний проєкт NotaBene Chamber Group та Національного будинку музики відкриває нову генерацію виконавиць та виконавців, композиторок та композиторів. Буде 4 програми, де молоді виконав(и)ці гратимуть разом із музикантами NotaBene, а також програма нової музики молодих композиторів/-ок. У першій програмі циклу до квартетів Гайдна і Веберна доєднається скрипалька Катерина Березнікова, а також прозвучить Фортепіанний квінтет Шумана разом із піаністкою Марією Клименко.
Програма Музичного салона Національної філармонії на лютий:
- 12 лютого – Квартет гітаристів «Київ» запрошує на концерт «Гітарне бароко», в якому звучатимуть твори барокових майстрів – Йоганна Пахельбеля, Антоніо Вівальді, Йоганна Себастьяна Баха, Доменіко Скарлатті, Жана-Філіппа Рамо, Генрі Персела, Робера де Візе, Югана Гельміка Румана.
- 14 лютого – програма «Сходи до раю» у виконанні соліста філармонії тенора Сергія Бортника та джазового піаніста В’ячеслава Полянського. Прозвучать пісні з голлівудських мюзиклів та кінофільмів, спірічуелси, фортепіанні джазові імпровізації.
- 15 лютого – програма «Романтичний рояль» Інеси Порошиної з творів Шопена, Шумана, Дебюссі, Ліста, Косенка, Некрасова, Надененка.
- 22 лютого – концерт «Salve Regina». Солістки філармонії Валентина Матюшенко | сопрано та Ольга Табуліна | мецо-сопрано у супроводі Анастасії Бика | клавесин та Струнного квартету «Каприс-класік». Salve Regina – один із чотирьох спеціальних гімнів Божій Матері, які традиційно були частиною Літургії. У цьому концерті прозвучать два твори на тексти цього традиційного антифону різних авторів: Доменіко Скарлатті, Алессандро Скарлатті, Йоганна Адольфа Хассе.