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Мстислав Чернов став найкращий режисером документального конкурсу фестивалю Sundance

Нагороду Чернову приніс документальний фільм “2000 метрів до Андріївки”. 

Мстислав Чернов став найкращий режисером документального конкурсу фестивалю Sundance
Кадр з фільму "2000 метрів до Андріївки"
Фото: AP_Frontline

Український режисер Мстислав Чернов став найкращий режисером документального конкурсу фестивалю Sundance.

Про це повідомляє ресурс Moviegram.

Нагороду Чернову приніс документальний фільм “2000 метрів до Андріївки”. 

“Стрічка розповідає про події контрнаступу у 2023 році та показує військових 3 ОШБр, які метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити, окуповане росіянами та оточене мінами село Андріївка на околицях Бахмуту”, - йдеться у повідомленні.

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Sundance – це головний американський фестиваль незалежного кіно, з якого минулоріч почався шлях оскароносного “20 днів у Маріуполі”. Цьогоріч фестиваль відбувається з 23 січня до 2 лютого.

Про фільм «2000 метрів до Андріївки»:

  • це друга повнометражна стрічка Мстислава Чернова ( журналіст Associated Press, лауреат премій «Оскар», Пулітцерівської премії, BAFTA, Royal Television Society Television Journalism Awards)

  • стрічка розповідає про звільнення села Андріївки під Бахмутом 3-ою окремою штурмовою бригадою ЗСУ. Чернов і його колега фотограф Associated Press, Олександр Бабенко, спрямовують камери на українських військових та показують життя в окопах. Під час важкого контрнаступу у 2023 році журналісти слідують за військовими 3 ОШБр, солдати якої метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити, окуповане росіянами та оточене мінами село Андріївка на околицях Бахмуту. 

  • зйомки фільму почалися у вересні 2023, а вся робота над картиною зайняла майже 1,5 року. Над ним працювали продюсерки Мішель Мізнер та Рейні Аронсон-Рат, монтажем займалася Мішель Мізнер. Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії «Греммі» композитор і музичний продюсер Сем Слейтер («Чорнобиль», «Джокер»).

  • «2000 метрів до Андріївки» є частиною співпраці між FRONTLINE (найдовший в історії США документальний серіал-розслідування, який досліджує важливі проблеми нашого часу; виходить на каналі PBS (США) та з моменту заснування отримав 104 нагород Еммі) та Associated Press (незалежна глобальна новинна організація).

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