Український режисер Мстислав Чернов став найкращий режисером документального конкурсу фестивалю Sundance.
Про це повідомляє ресурс Moviegram.
Нагороду Чернову приніс документальний фільм “2000 метрів до Андріївки”.
“Стрічка розповідає про події контрнаступу у 2023 році та показує військових 3 ОШБр, які метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити, окуповане росіянами та оточене мінами село Андріївка на околицях Бахмуту”, - йдеться у повідомленні.
Sundance – це головний американський фестиваль незалежного кіно, з якого минулоріч почався шлях оскароносного “20 днів у Маріуполі”. Цьогоріч фестиваль відбувається з 23 січня до 2 лютого.
Про фільм «2000 метрів до Андріївки»:
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це друга повнометражна стрічка Мстислава Чернова ( журналіст Associated Press, лауреат премій «Оскар», Пулітцерівської премії, BAFTA, Royal Television Society Television Journalism Awards)
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стрічка розповідає про звільнення села Андріївки під Бахмутом 3-ою окремою штурмовою бригадою ЗСУ. Чернов і його колега фотограф Associated Press, Олександр Бабенко, спрямовують камери на українських військових та показують життя в окопах. Під час важкого контрнаступу у 2023 році журналісти слідують за військовими 3 ОШБр, солдати якої метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити, окуповане росіянами та оточене мінами село Андріївка на околицях Бахмуту.
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зйомки фільму почалися у вересні 2023, а вся робота над картиною зайняла майже 1,5 року. Над ним працювали продюсерки Мішель Мізнер та Рейні Аронсон-Рат, монтажем займалася Мішель Мізнер. Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії «Греммі» композитор і музичний продюсер Сем Слейтер («Чорнобиль», «Джокер»).
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«2000 метрів до Андріївки» є частиною співпраці між FRONTLINE (найдовший в історії США документальний серіал-розслідування, який досліджує важливі проблеми нашого часу; виходить на каналі PBS (США) та з моменту заснування отримав 104 нагород Еммі) та Associated Press (незалежна глобальна новинна організація).