Український режисер Мстислав Чернов став найкращий режисером документального конкурсу фестивалю Sundance.

Про це повідомляє ресурс Moviegram.

Нагороду Чернову приніс документальний фільм “2000 метрів до Андріївки”.

“Стрічка розповідає про події контрнаступу у 2023 році та показує військових 3 ОШБр, які метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити, окуповане росіянами та оточене мінами село Андріївка на околицях Бахмуту”, - йдеться у повідомленні.

Sundance – це головний американський фестиваль незалежного кіно, з якого минулоріч почався шлях оскароносного “20 днів у Маріуполі”. Цьогоріч фестиваль відбувається з 23 січня до 2 лютого.

Про фільм «2000 метрів до Андріївки»: