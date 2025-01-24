Берлінська картинна галерея відкрила виставку «З Одеси до Берліна. Європейський живопис XVI–XIX століть»

23 січня у Берлінській картинній галереї Gemäldegalerie відбулося урочисте відкриття виставки «З Одеси до Берліна. Європейський живопис XVI–XIX століть». Експозиція включає 60 картин з колекції Одеського музею західного і східного мистецтва, а також роботи з берлінських колекцій. Виставка складається з дев’яти розділів, які починаються зі вступу до проекту та його сучасного історичного контексту і продовжуються демонстрацією різних жанрів, визначених європейською історією мистецтва. Виставка має на меті ознайомити європейську аудиторію з творами мистецтва з Одеського музею західного та східного мистецтва та висвітлити зв’язки між Україною та Західною Європою. “Проект також задуманий як жест солідарності з Україною, який, сподіваємося, сприятиме підвищенню обізнаності громадськості щодо триваючої конфліктної ситуації в країні”, – йдеться на сайті Берлінської картинної галереї.

Кураторами виставки «Від Одеси до Берліна: європейський живопис XVI–XIX століття» є Сабіна Лата, наукова співробітниця Gemäldegalerie, та Дагмар Гіршфельдер, директор Gemäldegalerie, а консерваторський нагляд здійснюють реставраторки Аня Лінднер-Міхаель і Туя Зайдель. Виставку фінансує Уповноважений федерального уряду з питань культури та ЗМІ.

В церемонії відкриття виставки взяли участь Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький, Уповноважена федерального уряду ФРН з питань культури та засобів масової інформації, Державна міністерка Клаудія Рот, Президент Фонду прусської культурної спадщини Герман Парцінгер, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Франк-Вальтер Штайнмаєр у своєму виступі наголосив, що виставка демонструє — кривава загарбницька війна Росії є також війною проти культури України та української ідентичності. Президент ФРН відзначив важливість експонатів з музею в Одесі, які були врятовані від російських атак і привезені до Берліна. Він закликав продовжувати підтримку України в боротьбі за її культуру та висловив надію на швидке повернення картин до незалежної України.

Своєю чергою, Микола Точицький висловив вдячність німецьким партнерам за підтримку спільних зусиль щодо захисту культурної ідентичності України. Він наголосив, що українська культура є невіддільною частиною європейської культури. Водночас, патронат виставки шедеврів з Одеського музею західного та східного мистецтва — важливий практичний крок у розвитку культурного діалогу між українцями та німцями. «Спільні культурні заходи допомагають німецькій аудиторії краще пізнати українську культуру, побачити її вразливість в умовах російської агресії і зрозуміти, чому її так важливо захищати», — наголосив міністр. — «Росіяни можуть знищити музей і будівлю, але вони не можуть стерти культурну пам’ять. Варварський наступ на українську культуру — це напад на Європу».

Фото: Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker виставка «З Одеси до Берліна. Європейський живопис XVI–XIX століть»

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року співробітники Музею західного і східного мистецтва в Одесі евакуювали у безпечне місце найцінніші полотна. У вересні 2023 року 74 мистецькі роботи доставили до столиці Німеччини, а в лютому 2024-го — близько десятка полотен стали частиною виставки картинної галереї у Берліні. Тепер відвідувачі матимуть можливість ознайомитися ще з 60 картинами з одеського музею. Серед них — роботи представника флорентійської школи Франческо Граначчі, майстра офорта і видатного художника з епохи золотого століття нідерландського живопису Руланта Саверея, а також німецького пейзажиста Андреаса Ахенбаха.

Виставка у Берлінській картинній галереї триватиме до 22 червня 2025 року.