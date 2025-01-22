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В театрі Заньковецької показали прем’єру дебютної вистави режисера фільму «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука

Жанр вистави - психологічна практика з елементами детективу, основна тема - національна та індивідуальна пам'ять.

В театрі Заньковецької показали прем’єру дебютної вистави режисера фільму «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука
Афіша вистави «Дещо дивне сталося зі мною»
Фото: Театр Заньковецької

21 січня на сцені “Стрих” Національного театру імені Марії Заньковецької у Львові відбулась прем’єра вистави «Дещо дивне сталося зі мною» Дмитра Сухолиткого-Собчука. Ця постановка стала театральним дебютом кінорежисера, відомого за стрічкою “Памфір”. Другий прем’єрний показ пройде 22 січня.

Дмитро Сухолиткий-Собчук є також автором п’єси, що лежить в основі вистави. За сюжетом, Світлана – викладачка архітектури, займається репетиторством вдома і водночас відновлює свій будинок після деокупації. Оточення Світлани – це абітурієнти, сусідка, яка займається дивними психологічними практиками та слідчий Корній. Світлана дозволяє сусідці проводити сімейні розстановки за Хеллінгером у своєму домі. Несподівано одна із розстановок запускає низку подій: абітурієнти натрапляють на небезпечну знахідку, а Корній з Світланою переносяться в минуле більш ніж на 100 років. Об’єднані досвідом війни, Світлана та Корній стають рідними людьми на один вечір.

Режисер визначає жанр вистави як психологічну практику з елементами детективу та акцентує на найважливішій темі проєкту, якою є пам’ять, індивідуальна та національна. «Усі події відбуваються у трьох локаціях: будинок, сад, кабінет слідчого, та дивним чином переплітаються дві різні історичні епохи. Певним тригером є метод сімейних розстановок. З наукового погляду цей метод є суперечливим, але якщо в наш час людям допомагає ця терапія, то нехай вона має місце. З художньої точки зору — це цікавий візуальний спосіб працювати з архетипами та порозмірковувати про недосконалість нашого світу», – розповідає Сухолиткий-Собчук 

Сценографію та костюми до вистави створила художниця Юлія Заулична. Серед акторського складу – актриса театру і кіно Римма Зюбіна, народні артистки України Олена Хохлаткіна, Альбіна Сотнікова, Людмила Никончук, заслужені артисти України Олександр Норчук, Олег Сікиринський, Андрій Войтюк, а також молоді актриси, відомі за нещодавніми ролями в кіно та телесеріалах – Дарина Федина («Спіймати Кайдаша»), Єлизавета Цілик («Назавжди-Назавжди», «Носоріг»). 

«Дещо дивне сталося зі мною»
Фото: Поліна Корзун
«Дещо дивне сталося зі мною»

«Дещо дивне сталося зі мною»
Фото: Поліна Корзун
«Дещо дивне сталося зі мною»

«Дещо дивне сталося зі мною»
Фото: Поліна Корзун
«Дещо дивне сталося зі мною»

«Дещо дивне сталося зі мною»
Фото: Поліна Корзун
«Дещо дивне сталося зі мною»

«Дещо дивне сталося зі мною»
Фото: Поліна Корзун
«Дещо дивне сталося зі мною»

Про режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука:

  • кінорежисер та сценарист, член Європейської та Української кіноакадемій, Голова Українського Оскарівського комітету 2024-2025 років. 
  • його фільм «Памфір», прем’єра якого відбулась на Канському кінофестивалі 2022 року, був номінований на Європейську кінопремію в категорії «Найкращий дебют» 2022, здобув 11 нагород української національної кінопремії «Золота дзиґа» й 5 нагород Національної премії кінокритиків «Кіноколо».
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