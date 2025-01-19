​Чернетку пісні Боба Ділана продали на аукціоні за $500 тисяч

Чернетку пісні Боба Ділана Mr Tambourine Man 1965 року продали на аукціоні Julien's Auctions у США за 508 000.
Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що текст на двох жовтих аркушах паперу - це три машинописні чернетки пісні, але не її остаточна версія. На полях також є нотатки Ділана, зроблені від руки.
Mr Tambourine Man є одним з найвідоміших хітів Ділана, а чернетки були серед 60 речей співака, які пішли із молотка у місті Нешвілл. На продаж також була виставлена картина маслом 1968 року, створена і підписана Діланом, та електрогітара Fender Telecaster 1983 року.
На аукціоні також була виставлена стаття "Боб Ділан: чемпіон без суперників" музичного журналіста Ела Ароновіца про те, як Ділан писав пісню в будинку Ароновіца, ймовірно, в березні 1964 року. Ароновіц сказав, що Ділан провів ніч, пишучи і переписуючи пісню на друкарській машинці журналіста. Ароновіц написав, що він знайшов кошик для сміття із зім'ятими аркушами, які виявилися чернетками.
За даними аукціонного дому, загальна сума продажів із колекції становить майже $1,5 мільйона.
- У жовтні 2016 року Боб Ділан став першим лауреатом Нобелівської премії з літератури, якому її присудили за тексти пісень. У своєму рішенні Шведська академія пояснила, що премія присуджена за "створення нової поетичної мови в рамках великої американської пісенної традиції". Перемога Ділана спричинила багато розмов. Згодом ще більше розмов спричинило його мовчання щодо присудження премії та відмова приїжджати за нагородою. Деякі поквапилися розтлумачити це як вияв байдужості до нагороди, хоча Академія згодом сказала, що рок-музикант дуже цінує присудження йому премії.
- У грудні 2016 року Боб Ділан увійшов до списку найвпливовіших євреїв світу. У 2020 році Ділан продав авторські права на свої пісні компанії Universal. Колекція охоплює близько 600 творів.