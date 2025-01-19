​Чернетку пісні Боба Ділана продали на аукціоні за $500 тисяч

Mr Tambourine Man є одним з найвідоміших хітів Ділана, а чернетки були серед 60 речей співака, які пішли із молотка у місті Нешвілл.

Чернетку пісні Боба Ділана Mr Tambourine Man 1965 року продали на аукціоні Julien's Auctions у США за 508 000.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що текст на двох жовтих аркушах паперу - це три машинописні чернетки пісні, але не її остаточна версія. На полях також є нотатки Ділана, зроблені від руки.

Mr Tambourine Man є одним з найвідоміших хітів Ділана, а чернетки були серед 60 речей співака, які пішли із молотка у місті Нешвілл. На продаж також була виставлена картина маслом 1968 року, створена і підписана Діланом, та електрогітара Fender Telecaster 1983 року.

На аукціоні також була виставлена стаття "Боб Ділан: чемпіон без суперників" музичного журналіста Ела Ароновіца про те, як Ділан писав пісню в будинку Ароновіца, ймовірно, в березні 1964 року. Ароновіц сказав, що Ділан провів ніч, пишучи і переписуючи пісню на друкарській машинці журналіста. Ароновіц написав, що він знайшов кошик для сміття із зім'ятими аркушами, які виявилися чернетками.

За даними аукціонного дому, загальна сума продажів із колекції становить майже $1,5 мільйона.