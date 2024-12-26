Житель Хмельниччини намагався продати на інтернет-аукціоні срібну накладку епохи Великого переселення народів

Керівництво музею виявило цей факт і звернулося із заявою до прокуратури.

У Хмельницькій області попередили незаконний продаж на інтернет-аукціоні артефакту часів Великого переселення народів, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці запобігли протиправному продажу дорогоцінного артефакту – срібної накладки 425-450 років. Унікальну знахідку житель Хмельниччини намагався продати на одному з інтернет-аукціонів. Керівництво музею виявило цей факт і звернулося із заявою до прокуратури.

“Предмети подібного стилю, який має назву “стиль Сьоздала”, вважають показником інтернаціональної моди варварських еліт того часу, а їх розповсюдження маркує стрімкий рух цілих народів”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Географія поширення таких знахідок різноманітна – Волинь, Крим, Скандинавія, Угорщина, Німеччина, Північна Франція. Проте це рідкісні, одиничні екземпляри, яких на сьогодні немає у колекції музею.

Під час перевірки правоохоронні органи встановили дані продавця та вилучили артефакт.

Наразі призначено комплексну комісійну та мистецтвознавчу експертизу, а також експертизу сплавів і металів.

“Досудове розслідування за процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури триває у рамках кримінального провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ч. 1 ст. 193 КК України). Його здійснюють слідчі райуправління поліції ГУНП у Хмельницькій області за оперативного супроводу регіонального відділу протидії кіберзлочинам”, ‒ додають прокурори.