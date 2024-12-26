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Житель Хмельниччини намагався продати на інтернет-аукціоні срібну накладку епохи Великого переселення народів

Керівництво музею виявило цей факт і звернулося із заявою до прокуратури.

У Хмельницькій області попередили незаконний продаж на інтернет-аукціоні артефакту часів Великого переселення народів, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці запобігли протиправному продажу дорогоцінного артефакту – срібної накладки 425-450 років. Унікальну знахідку житель Хмельниччини намагався продати на одному з інтернет-аукціонів. Керівництво музею виявило цей факт і звернулося із заявою до прокуратури.

“Предмети подібного стилю, який має назву “стиль Сьоздала”, вважають показником інтернаціональної моди варварських еліт того часу, а їх розповсюдження маркує стрімкий рух цілих народів”, ‒ йдеться у пресрелізі. 

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Географія поширення таких знахідок різноманітна – Волинь, Крим, Скандинавія, Угорщина, Німеччина, Північна Франція. Проте це рідкісні, одиничні екземпляри, яких на сьогодні немає у колекції музею.

Під час перевірки правоохоронні органи встановили дані продавця та вилучили артефакт.

Наразі призначено комплексну комісійну та мистецтвознавчу експертизу, а також експертизу сплавів і металів.

“Досудове розслідування за процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури триває у рамках кримінального провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ч. 1 ст. 193 КК України). Його здійснюють слідчі райуправління поліції ГУНП у Хмельницькій області за оперативного супроводу регіонального відділу протидії кіберзлочинам”, ‒ додають прокурори.

  • В ОГП зазначають, що культурні цінності – це об’єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України. Згідно з законом, у разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність, право власності на нього набуває держава (ч. 4 ст. 343 Цивільного кодексу України).
  • Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 343 Цивільного кодексу України особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до 20% від його вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила Національну поліцію або органи місцевого самоврядування про знахідку і передала її.
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