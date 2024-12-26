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Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомили про підозру через отримання інвалідності

Керівник та заступник керівника окружних прокуратур у різних областях країни незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю II групи. 

Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомили про підозру через отримання інвалідності
Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомили про підозру через отримання інвалідності
Фото: Офіс генпрокурора

Керівнику та заступнику керівника окружних прокуратур у різних областях країни повідомили про підозри через те, що вони незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю II групи. Один підозрюваний шахрайським шляхом заволодів понад 1 млн грн пенсійних виплат, а інший – понад 400 тис грн.

Про це розповіла пресслужба Офісу генпрокурора. 

Посадовці МСЕК безпідставно встановили прокурорам другу групу інвалідності безстроково. Вони направили до органів Пенсійного фонду відповідні акти, через що і виплачували пенсії.

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Як зазначили у відомстві, про це стало відомо у ході розслідування кримінального провадження щодо фактів неправомірного отримання груп інвалідності посадовими особами прокуратури різних рівнів. Прокурорам повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України). Також посадовцям медико-соціальних експертних комісій повідомлено про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомили про підозру
Фото: Офіс генпрокурора
Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомили про підозру
Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомили про підозру через отримання інвалідності
Фото: Офіс генпрокурора
Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомили про підозру через отримання інвалідності

Розслідування зловживань в системі медико-соціальної експертизи триває. Встановлюються інші причетні до корупційних схем. 

Також триває перевірка рішень МСЕК.

Крім цього, завершено службове розслідування щодо можливих зловживань з отримання груп інвалідності прокурорами, висновки якого долучили до матеріалів цього кримінального провадження. В ході його проведення з органів прокуратури звільнено 5 прокурорів, ще 7 – звільнено з адміністративних посад. 

  • У жовтні генпрокурор Андрій Костін анонсував масштабне службове розслідування, яке стосується всіх органів прокуратури всіх рівнів. 
  • Тоді ж стало відомо, що тільки у Хмельницькій області 61 прокурор органів прокуратури має інвалідність.
  • 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував інформацію, що 49 прокурорів Хмельниччини "на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ". Бутусов зазначив, що майже всі прокурори виявились інвалідами другої групи згідно з рішенням колишнього головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Вони багато років отримували і продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду, яким був син Крупи.
  • Після цього Олійника звільнили з посади керівника Хмельницької облпрокуратури, і Офіс генпрокурора ініціював службове розслідування. 
  • 5 жовтня очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу затримали і повідомили про підозру у незаконному збагаченні. 
  • Наприкінці жовтня Президент Зеленський призначив засідання РНБО щодо корупції в медико-соціальних експертних комісіях, а пізніше підписав указ, згідно із яким усі МСЕК припинять роботу 31 грудня 2024 року. 
  • МОЗ роз'яснило, що буде з чинними документами від медико-соціальних експертних комісій, та кому і коли треба йти на повторний огляд.
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