Керівник та заступник керівника окружних прокуратур у різних областях країни незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю II групи.

Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомили про підозру через отримання інвалідності

Керівнику та заступнику керівника окружних прокуратур у різних областях країни повідомили про підозри через те, що вони незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю II групи. Один підозрюваний шахрайським шляхом заволодів понад 1 млн грн пенсійних виплат, а інший – понад 400 тис грн.

Про це розповіла пресслужба Офісу генпрокурора.

Посадовці МСЕК безпідставно встановили прокурорам другу групу інвалідності безстроково. Вони направили до органів Пенсійного фонду відповідні акти, через що і виплачували пенсії.

Як зазначили у відомстві, про це стало відомо у ході розслідування кримінального провадження щодо фактів неправомірного отримання груп інвалідності посадовими особами прокуратури різних рівнів. Прокурорам повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України). Також посадовцям медико-соціальних експертних комісій повідомлено про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Фото: Офіс генпрокурора Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомили про підозру

Фото: Офіс генпрокурора Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомили про підозру через отримання інвалідності

Розслідування зловживань в системі медико-соціальної експертизи триває. Встановлюються інші причетні до корупційних схем.

Також триває перевірка рішень МСЕК.

Крім цього, завершено службове розслідування щодо можливих зловживань з отримання груп інвалідності прокурорами, висновки якого долучили до матеріалів цього кримінального провадження. В ході його проведення з органів прокуратури звільнено 5 прокурорів, ще 7 – звільнено з адміністративних посад.