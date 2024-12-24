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Колишнього начальника київського метрополітену Брагінського оголосили в розшук

Датою зникнення Брагінського вказане 20 червня 2024 року.

Колишнього начальника київського метрополітену Брагінського оголосили в розшук
Віктор Брагінський
Фото: podrobnosti.ua

На сайті МВС України розміщена інформація щодо оголошення в розшук ексочільника столичного метрополітену Віктора Брагінського.

На сайті зазначається, що Брагінський переховується від органів досудового розслідування і розшукується Управлінням стратегічних розслідувань в місті Києві.

Уточнюється, що датою зникнення Брагінського є 20 червня 2024 року.

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Запобіжний захід щодо Брагінського не застосовувався.

  • Колишньому керівнику Київського метрополітену оголосили підозру у службовій недбалості за підтоплення та розгерметизацію тунелів між станціями. Підозру по цій справі раніше вже отримали начальник служби колії, тунельних споруд і головний інженер КП.
  • Віктор Брагінський був звільнений за власною заявою після розслідування журналістів Bihus info щодо статків його родини. Він очолював метрополітен протягом десяти років, і навіть скандал довкола розгерметизованих станцій не призвів до його відставки. Лише після журналістського розслідування міський голова вирішив його відсторонити. 
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