Колишнього начальника київського метрополітену Брагінського оголосили в розшук

На сайті МВС України розміщена інформація щодо оголошення в розшук ексочільника столичного метрополітену Віктора Брагінського.
На сайті зазначається, що Брагінський переховується від органів досудового розслідування і розшукується Управлінням стратегічних розслідувань в місті Києві.
Уточнюється, що датою зникнення Брагінського є 20 червня 2024 року.
Запобіжний захід щодо Брагінського не застосовувався.
- Колишньому керівнику Київського метрополітену оголосили підозру у службовій недбалості за підтоплення та розгерметизацію тунелів між станціями. Підозру по цій справі раніше вже отримали начальник служби колії, тунельних споруд і головний інженер КП.
- Віктор Брагінський був звільнений за власною заявою після розслідування журналістів Bihus info щодо статків його родини. Він очолював метрополітен протягом десяти років, і навіть скандал довкола розгерметизованих станцій не призвів до його відставки. Лише після журналістського розслідування міський голова вирішив його відсторонити.
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Більше – в матеріалі "П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання".
- Через підтоплення рух між станціями "Деміївська" та "Теремки" припинили у грудні 2023. Повноцінно гілка запрацювала лише у вересні.