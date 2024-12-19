Судді більше не ходитимуть у нарадчу кімнату, - Рада ухвалила зміни до закону

Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законодавчих актів щодо вдосконалення ухвалення та проголошення судових рішень.

Про це повідомив депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Ухвалений закон передбачає можливість у виняткових випадках надати право суду відкласти ухвалення та проголошення рішення на строк не більш як на 10 днів.

Також із закону вилучається положення про те, що після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати. Натомість передбачено, що після дебатів суд оголошує про перехід до стадії ухвалення рішення та орієнтовний час його проголошення в цьому самому засіданні.

Згідно з законом, інститут процесуального права "таємниця нарадчої кімнати" змінюється на "таємниця ухвалення судового рішення".

Під час ухвалення судового рішення суддя не має права обговорювати обставини справи та зміст судового рішення з іншими особами, крім складу суду, який розглядає справу. Втручання в процес ухвалення судового рішення забороняється. Судді не мають права розголошувати хід обговорення та ухвалення судового рішення.

Документ також вносить зміни до порядку ухвалення судових рішень, а саме: для постановлення ухвал, що оформлюються окремим документом, суд оголошує перерву; ухвали, постановлені судом без оформлення окремим документом, заносяться до протоколу судового засідання. Суд може оформити такі ухвали окремим документом після закінчення судового засідання.

Термін "таємниця нарадчої кімнати" з’явився у 1961 році в СРСР. Тоді радянська влада вирішила, що судді мають обговорювати вироки в спеціалізованих приміщеннях, навіть якщо суд проводив один суддя. В такі кімнати не проводили зв’язок, а судді до оголошення рішення не мали з них виходити.

Нарадчих кімнат не було і немає в країнах Заходу.