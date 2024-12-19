Головне за ніч та ранок четверга, 19 грудня: 250 відбитих атак, бої на Курщині, спільна операція CБУ та ВМС

Нічна повітряна атака, 250 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, новий пакет допомоги від Великої Британії.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу Сили оборони відбили 250 атак ворога.

На Курському напрямку відбулося 68 боїв, на Покровському – 48.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника та по трьох інших важливих об’єктах ворога.

На Времівському напрямку ворог також здійснив 25 штурмових дій неподалік Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1530 окупантів. Втрати противника від початку повномасштабного вторгнення склали близько 768 220 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 19 грудня протиповітряна оборона України збила 45 ударних дронів, які запустили росіяни. Ще 40 безпілотників локаційно втрачені.

Як повідомили у Повітряних силах, противник завдав удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 85-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел, що у РФ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 45 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул на своїй сторінці у Telegram повідомив про наслідки ракетної атаки на місто, здійсненої росіянами після 23 години у середу.

За словами посадовця, перебито центральні колектори та завдано шкоди енергетичній інфраструктурі. Також "багато пошкоджень у багатоповерхівках". Постраждала лікарня. Але, на щастя, минулося без загиблих.

На місці розгорнуто штаб допомоги. У Кривому Розі є відключення електрики, спостерігаються проблеми з водопостачанням. Як стверджує Вілкул, енергетики та представники комунальних служб працюють над ліквідацією наслідків.

Російські окупанти сьогодні завдали артилерійського удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Поранені четверо цивільних, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі через ворожий артобстріл постраждали четверо людей. Всі – в лікарні. 42-річний чоловік та 67-річна жінка – "важкі", – написав він у телеграмі.

Пошкоджені підприємства, ліцей, кілька магазинів, 7 багатоквартирних будинків і один – приватний. Потрощені 3 авто.

У Ростовській області Росії ніч не була спокійною: за свідченнями місцевих жителів, у Новошахтинську палав нафтопереробний завод.

Виконувач обов'язків губернатора регіону Юрій Слюсар заявив, що загалом було зафіксовано 7 безпілотників, шість з яких нібито збили над Таганрогом, а ще один у Батайську.

Попри очевидні успішні наслідки роботи БПЛА, чиновник поквапився запевнити, що "нічого не постраждало". У мережі ці слова висміюють, публікуючи фото та відео загоряння на НПЗ.

Згодом джерела LB.ua повідомили, що ураження Новошахтинського НПЗ є спільною операцією CБУ та ВМС ЗСУ.

Комбіновану атаку на Новошахтинський НПЗ здійснила Служба безпеки України спільно з Військово-Морськими Силами. За даними наших джерел, спочатку дрони СБУ перевантажили російське ППО, яке захищало завод. Цим вони створили «вікно можливостей» для роботи українських реактивних ракет, якими СБУ та ВМС спільно відпрацювали наступним етапом.

Внаслідок атаки на НПЗ виникла масштабна пожежа. На відео видно, багато джерел займання на значній площі. Була уражена також установка ЕЛОУ-АВТ-2,5, яка призначена для отримання зріджених вуглеводневих газів. Попередня інформація підтверджує, що спільна операція СБУ та ВМС завдала значних збитків виробничим потужностям підприємства.

“Сьогоднішня спецоперація була проведена із застосуванням безпілотних засобів і ракет українського виробництва. Це ще раз доводить ефективність та потужність української зброї. У тому числі її можливості нищити ворожу логістику, яка працює на війну в Україні», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Рада ухвалила в цілому законопроєкт про ліквідацію МСЕК з 2025-го року. Йдеться про документ №12178. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за цей законопроєкт віддали 259 голосів.

"Замість з 01 січня 2025 року впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи)", – зазначив нардеп.

Велика Британія оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів - це близько 286 мільйонів доларів.

Як пише Reuters, міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі заявив, що поставки будуть спрямовані на посилення Військово-морських сил України, сил протиповітряної оборони та боротьбу з ворожими безпілотниками.

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