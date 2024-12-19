Британія надасть Україні пакет допомоги на 286 мільйонів доларів

Передбачено обладнання для ВМС, Повітряних сил та засоби боротьби з дронами.

Велика Британія оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів - це близько 286 мільйонів доларів.

Як пише Reuters, міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі заявив, що поставки будуть спрямовані на посилення Військово-морських сил України, сил протиповітряної оборони та боротьбу з ворожими безпілотниками.

92 мільйони фунтів складає вартість малих човнів, дронів розвідки, безекіпажних суден та засобів протидії мінам для ВМС.

68 мільйонів пішли на придбання радарів, електронних систем протидії дронам та обладнання зі створення наземних фальш-цілей для сил ППО.

39 мільйонів фунтів використано для забезпечення ЗСУ протидроновими системами та засобами захисту, включно з респіраторами.

26 мільйонів у британській валюті пішли на обслуговування та запасні деталі для вже раніше наданої Україні техніки.