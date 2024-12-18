Прикордонники затримали бажаючого втекти до Придністровського регіону Молдови

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) затримали чоловіка, який намагався втекти за кордон, і перевізника.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Перевізник вивозив пасажирів в авто, в якому їх чекали “комфортні умови” – ніша між заднім сидінням і багажником. Висадку здійснював за 200 метрів від кордону, після чого “клієнти” отримували інструкції щодо маршруту та конспірації”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники уточнили, що одесит обіцяв доправити чоловіків до Молдови через Придністровський регіон.

Вартість його послуг складала 6 тис. доларів, гроші він отримував на криптогаманець спільника після “доставки”.

Прикордонники разом з поліцейськими затримали перевізника та пасажира “на гарячому”.