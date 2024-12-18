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Прикордонники затримали бажаючого втекти до Придністровського регіону Молдови

Чоловік мав заплатити за послуги перевізника 6 тис. доларів.

Прикордонники затримали бажаючого втекти до Придністровського регіону Молдови
Прикордонники затримали бажаючого втекти до Придністровського регіону Молдови
Фото: ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) затримали чоловіка, який намагався втекти за кордон, і перевізника. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Перевізник вивозив пасажирів в авто, в якому їх чекали “комфортні умови” – ніша між заднім сидінням і багажником. Висадку здійснював за 200 метрів від кордону, після чого “клієнти” отримували інструкції щодо маршруту та конспірації”, - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники уточнили, що одесит обіцяв доправити чоловіків до Молдови через Придністровський регіон. 

Вартість його послуг складала 6 тис. доларів, гроші він отримував на криптогаманець спільника після “доставки”. 

Прикордонники разом з поліцейськими затримали перевізника та пасажира “на гарячому”.

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