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В Армії+ запустили сервіс повернення на службу після СЗЧ

Якщо військовослужбовці не вперше у СЗЧ, подати рапорт на повернення на службу вони зможуть до 31 грудня 2024 року. Для тих, хто вперше, таких обмежень немає.

В Армії+ запустили сервіс повернення на службу після СЗЧ
Війна із Росією, фото ілюстративне
Фото: Генштаб

У застосунку Армія+ створили сервіс, в якому військовослужбовець може повідомити про намір повернутись на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Після поновлення на службі такі військовослужбовці зможуть із рекомендаційним листом перевестися в інший підрозділ, який потребуватиме їх.

"Відтепер українські військовослужбовці, які вирішили повернутись після СЗЧ, зможуть це зробити у швидкий та зручний спосіб. Про кожен етап повернення на службу військові отримають сповіщення з поясненнями подальших дій. А після поновлення на службі можливо перевестися в іншу частину за рекомендаційним листом від неї", — зазначив міністр оборони України Рустем Умєров, пише Міноборони. 

Заповнення рапорту займає близько 5 хв. За допомогою підказок військовослужбовець вказує дані, а також може додати одразу рекомендаційний лист, щоб далі скористатись ним для зміни місця служби. 

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Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує та підтверджує дані в рапорті. Військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відділу ВСП, який він обрав. Там оформлять документи, зроблять припис і допоможуть безпечно дістатися до однієї із 17 військових частин із затвердженого списку.

Командир однієї з цих частин має 72 години, щоб відновити грошові виплати та соціальні гарантії військовослужбовця. Після поновлення на службі із резервної частини військові зможуть перевестися в інший підрозділ за рекомендаційним листом. Для цього треба  подати рапорт на зміну місця служби в Армії+.

Якщо військовослужбовці не вперше у СЗЧ, подати рапорт на повернення на службу вони зможуть до 31 грудня 2024 року. Для тих, хто вперше, таких обмежень немає.

  • Військовослужбовці, які самовільно залишили частини або місця служби, повинні добровільно повернутися до 1 січня 2025, щоб уникнути вироку по кримінальному провадженню та зберегти всі соціальні гарантії. 
  • Наприкінці серпня Верховна Рада декриміналізувала перший факт самовільного залишення частини (СЗЧ) чи дезертирства військовослужбовців. 
  • У листопаді ВР ухвалила законопроєкт, що дозволяє повернутися з СЗЧ на службу без судових вироків. Ідеться лише про разовий дозвіл. 
  • Детальніше – в матеріалі "В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави". 
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