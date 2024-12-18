В Армії+ запустили сервіс повернення на службу після СЗЧ

Якщо військовослужбовці не вперше у СЗЧ, подати рапорт на повернення на службу вони зможуть до 31 грудня 2024 року. Для тих, хто вперше, таких обмежень немає.

У застосунку Армія+ створили сервіс, в якому військовослужбовець може повідомити про намір повернутись на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Після поновлення на службі такі військовослужбовці зможуть із рекомендаційним листом перевестися в інший підрозділ, який потребуватиме їх.

"Відтепер українські військовослужбовці, які вирішили повернутись після СЗЧ, зможуть це зробити у швидкий та зручний спосіб. Про кожен етап повернення на службу військові отримають сповіщення з поясненнями подальших дій. А після поновлення на службі можливо перевестися в іншу частину за рекомендаційним листом від неї", — зазначив міністр оборони України Рустем Умєров, пише Міноборони.

Заповнення рапорту займає близько 5 хв. За допомогою підказок військовослужбовець вказує дані, а також може додати одразу рекомендаційний лист, щоб далі скористатись ним для зміни місця служби.

Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує та підтверджує дані в рапорті. Військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відділу ВСП, який він обрав. Там оформлять документи, зроблять припис і допоможуть безпечно дістатися до однієї із 17 військових частин із затвердженого списку.

Командир однієї з цих частин має 72 години, щоб відновити грошові виплати та соціальні гарантії військовослужбовця. Після поновлення на службі із резервної частини військові зможуть перевестися в інший підрозділ за рекомендаційним листом. Для цього треба подати рапорт на зміну місця служби в Армії+.

Якщо військовослужбовці не вперше у СЗЧ, подати рапорт на повернення на службу вони зможуть до 31 грудня 2024 року. Для тих, хто вперше, таких обмежень немає.

У листопаді після СЗЧ до лав ЗСУ добровільно повернулися близько 6 тисяч військових.