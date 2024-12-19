У Дніпропетровській області продовжується зведення фортифікацій, повідомив очільник військової обласної адміністрації Сергій Лисак.

“Сьогодні – на об’єкті. Перевірив, як просувається будівництво. Поспілкувався з фахівцями – чи достатньо ресурсів, що необхідно зараз”, ‒ сказав голова ОВА.

За словами Лисака, завдання виконують вчасно ‒ відповідно до плану військових.

“Знають фронт робіт на найближчий час. Безпека мешканців – в пріоритеті. Працюємо над тим, аби регіон мав надійний захист”, ‒ додав він.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що будівництво інженерно-фортифікаційних споруд в Україні було розподілене на три етапи. Зараз триває робота на фінальному етапі. У його межах Збройні сили вже завершують реалізацію поставлених завдань, Держспецстранспорту потрібно прискорити роботу.