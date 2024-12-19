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ГУР: у російській армії заявили, що втратили лише 98, 6 тис. мобілізованих

"Вказана статистика не враховує втрати російських загарбників з числа контрактників, строковиків, найманців та інших регулярних формувань агресора".

ГУР: у російській армії заявили, що втратили лише 98, 6 тис. мобілізованих
Фото: Скрін з відео

У російській армії заявили, що у період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року вона втратила у війні проти України 98 641 одиниць особового складу. 

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Найбільших втрат серед мобілізованих, за ствердженням окупантів, зазнали: 

  • угруповання військ “Центр” ‒ 21710 окупантів;
  • угруповання військ “Запад” ‒ 20155 окупантів; 
  • угруповання військ “Восток”‒ 16770 окупантів; 
  • угруповання військ “Юґ” ‒16465 окупантів; 
  • угруповання військ “Днепр” ‒ 10449 окупантів; 
  • угруповання військ ЗС РФ у Запорізькій області ‒ 10120 окупантів; 
  • угруповання військ “Север” ‒ 2972 окупанти. 

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“Вказана статистика не враховує втрати російських загарбників з числа контрактників, строковиків, найманців та інших регулярних формувань агресора”, ‒ зазначили у розвідкці.

  • Як повідомили у Генштабі ЗСУ, станом на 19 грудня 2024 року загальні бойові втрати особового складу армії Росії з 24 лютого 2022 року орієнтовно становлять 768 220 осіб.
  • Раніше очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія втратила щонайменше 700 000 вбитими та пораненими з лютого 2022 року і "змарнувала" на війну понад 200 мільярдів доларів. За його словами, втрати Москви лише за перший рік повномасштабної війни в Україні перевищують втрати Москви за всі конфлікти, в яких вона брала участь з часів Другої світової війни.
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