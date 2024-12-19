ГУР: у російській армії заявили, що втратили лише 98, 6 тис. мобілізованих

"Вказана статистика не враховує втрати російських загарбників з числа контрактників, строковиків, найманців та інших регулярних формувань агресора".

У російській армії заявили, що у період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року вона втратила у війні проти України 98 641 одиниць особового складу.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Найбільших втрат серед мобілізованих, за ствердженням окупантів, зазнали:

угруповання військ “Центр” ‒ 21710 окупантів;

угруповання військ “Запад” ‒ 20155 окупантів;

угруповання військ “Восток”‒ 16770 окупантів;

угруповання військ “Юґ” ‒16465 окупантів;

угруповання військ “Днепр” ‒ 10449 окупантів;

угруповання військ ЗС РФ у Запорізькій області ‒ 10120 окупантів;

угруповання військ “Север” ‒ 2972 окупанти.

“Вказана статистика не враховує втрати російських загарбників з числа контрактників, строковиків, найманців та інших регулярних формувань агресора”, ‒ зазначили у розвідкці.