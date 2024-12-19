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На Чернігівщині унаслідок обстрілу РФ загинув поліцейський (оновлено)

Також поранення отримав підліток.

На Чернігівщині унаслідок обстрілу РФ загинув поліцейський (оновлено)

Унаслідок вчорашніх обстрілів росіянами Чернігівської області поранення отримали підліток та поліцейський. Сьогодні стало відомо, що правоохоронець помер у лікарні, повідомили в обласній поліції та обласній державній адміністрації.

У прикордонному Новгород-Сіверському районі через удар ворожого безпілотника під час несення служби зазнав поранень 41-річний майор поліції Сергій Хавлук. Його госпіталізували у тяжкому стані, але сьогодні стало відомо, що він помер.

В ОДА зазначили, що медики зробили усе можливе, але врятувати чоловіка не вдалося.

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Додамо, у Семенівській громаді району росіяни завдали ударів з артилерії по будинках цивільних громадян. 

Внаслідок обстрілу постраждав 16-річний хлопець, пошкоджено житловий будинок. Підлітку надано медичну допомогу, загрози його життю немає. 

Загалом за добу армія РФ здійснила 21 обстріл області, пролунали 53 вибухи.

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