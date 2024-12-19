Унаслідок вчорашніх обстрілів росіянами Чернігівської області поранення отримали підліток та поліцейський. Сьогодні стало відомо, що правоохоронець помер у лікарні, повідомили в обласній поліції та обласній державній адміністрації.

У прикордонному Новгород-Сіверському районі через удар ворожого безпілотника під час несення служби зазнав поранень 41-річний майор поліції Сергій Хавлук. Його госпіталізували у тяжкому стані, але сьогодні стало відомо, що він помер.

В ОДА зазначили, що медики зробили усе можливе, але врятувати чоловіка не вдалося.

Додамо, у Семенівській громаді району росіяни завдали ударів з артилерії по будинках цивільних громадян.

Внаслідок обстрілу постраждав 16-річний хлопець, пошкоджено житловий будинок. Підлітку надано медичну допомогу, загрози його життю немає.

Загалом за добу армія РФ здійснила 21 обстріл області, пролунали 53 вибухи.