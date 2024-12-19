Захисники збили 45 ударних дронів, ще майже стільки ж – локаційно втрачені

У ніч на 19 грудня протиповітряна оборона України збила 45 ударних дронів, які запустили росіяни. Ще 40 безпілотників локаційно втрачені.

Як повідомили у Повітряних силах, противник завдав удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 85-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел, що у РФ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 45 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

Влучань БпЛА не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.