Через російські атаки на Дніпропетровщині понівечена інфраструктура

Росіяни ракетами атакували Кривий Ріг, а по області застосував важку артилерію, РСЗВ "Град" та безпілотники.

Російська армія уночі ракетами атакувала Кривий Ріг. По Дніпропетровській області ворог застосував важку артилерію, РСЗВ "Град" та безпілотники.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Зазначається, що унаслідок атак ніхто не постраждав. У Кривому Розі пошкоджені інфраструктура, 2 дев'ятиповерхівки, лікарня, школа, магазин і 10 авто. Перебито центральні колектори, лінії електропостачання, тролейбусні тролеї.На місці працює штаб. Мешканці можуть отримати будматеріали, аби закрити побиті вікна.

В результаті удару зупинено одну з котелень. На місці були задіяні всі оперативні та комунальні служби. Роботи велися всю ніч. Вже вдалося відновити рух транспорту, відремонтовано тролеї. Роботи продовжуються.

Гатив агресор і по Нікопольщині – райцентру і Марганецькій громаді. Застосовував важку артилерію, РСЗВ "Град" та безпілотники.

Понівечені інфраструктура, підприємство, приватний будинок, гараж та вантажівка.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Нікопольщини