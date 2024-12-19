Радник Трампа розкритикував ліквідацію "хімічного" генерала в Москві

На думку Кіта Келлога, це "зовсім не хороша ідея".

Спеціальний представник з питань України та Росії в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа Кіт Келлог критично висловився про ліквідацію у Москві генерала Ігоря Кирилова, відповідального за використання хімічної зброї на полі бою.

В етері Fox Business Келлог назвав цю спецоперацію "зовсім не хорошою ідеєю", особливо засудивши використання найманця для закладення вибухівки. На думку радника Трампа, "є правила війни, не можна вбивати поранених солдатів, не можна вбивати некомбатантів, не треба поширювати законність цілі на генералів та адміралів у їхніх рідних містах".

Попри критику, Келлог переконаний, що резонансна ліквідація не вплине на мирні переговори між Україною та Росією, до яких, як він стверджує, обидві країни "вже готові".