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Окупаційна армія атакувала 10 громад Сумщини

В одній з громад внаслідок обстрілу сталося загоряння адмінбудівлі.

Окупаційна армія атакувала 10 громад Сумщини
Наслідки російського удару по Сумщині 18 грудня 2024 року
Фото: ДСНС України

Сьогодні, 18 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 142 вибухи.

Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни вдарили з артилерії, мінометів, РСЗВ та дронами, внаслідок обстрілу сталося загоряння адмінбудівлі.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів та дронами. 

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Також дронами атакували Новослобідську, Шалигинську та Путивльську громади.

По Хотінській громаді ударили дронами та КАБами, внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.

КАБами вдарили і по Миропільській та Юнаківській громадам.

Краснопільську громаду атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії та дронами.

По Великописарівській громаді вдарили НУРСами з вертольоту, артилерією, мінометами та дронами.

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