Окупаційна армія атакувала 10 громад Сумщини

Сьогодні, 18 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 55 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 142 вибухи.
Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни вдарили з артилерії, мінометів, РСЗВ та дронами, внаслідок обстрілу сталося загоряння адмінбудівлі.
Білопільську громаду обстріляли з мінометів та дронами.
Також дронами атакували Новослобідську, Шалигинську та Путивльську громади.
По Хотінській громаді ударили дронами та КАБами, внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.
КАБами вдарили і по Миропільській та Юнаківській громадам.
Краснопільську громаду атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії та дронами.
По Великописарівській громаді вдарили НУРСами з вертольоту, артилерією, мінометами та дронами.