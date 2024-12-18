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Російські окупанти проводять посилений моніторинг соцмереж мешканців ТОТ

Затриманим українцям інкримінують "публічне виправдання тероризму". 

Російські окупанти проводять посилений моніторинг соцмереж мешканців ТОТ
Фото: Національний спротив

Окупанти на тимчасово окупованих територіях посилили моніторинг соцмереж українців, через дописи мешканців окупованих територій арештовують.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Співробітники карального органу з ФСБ проводять посилений моніторинг соцмереж, зокрема не лише постів, а й уподобань таких постів, з подальшим арештом “порушників”. Затриманим українцям інкримінують “публічне виправдання тероризму”. 

"Репресивна система кремля продовжує працювати на ТОТ й враховуючи, що вона працює планово, то не варто чекати послаблень. Закликаємо бути пильними й наражати себе зайвий раз на небезпеку, адже найвища цінність – це людське життя", — зазначають у спротиві.

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