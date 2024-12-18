Російські окупанти проводять посилений моніторинг соцмереж мешканців ТОТ

Окупанти на тимчасово окупованих територіях посилили моніторинг соцмереж українців, через дописи мешканців окупованих територій арештовують.
Про це інформує Центр національного спротиву.
Співробітники карального органу з ФСБ проводять посилений моніторинг соцмереж, зокрема не лише постів, а й уподобань таких постів, з подальшим арештом “порушників”. Затриманим українцям інкримінують “публічне виправдання тероризму”.
"Репресивна система кремля продовжує працювати на ТОТ й враховуючи, що вона працює планово, то не варто чекати послаблень. Закликаємо бути пильними й наражати себе зайвий раз на небезпеку, адже найвища цінність – це людське життя", — зазначають у спротиві.
- Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях створюють списки нелояльних мешканців та посилюють проти них репресії. Зокрема, стосується дітей, які навчаються у школах та ТОТ.