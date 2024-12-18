Сили оборони: росіяни готуються до цілодобових штурмів на Времівському напрямку

Ворог готується до цілодобових штурмів позицій Сил оборони на Времівському напрямку. Для цього росіяни отримують засоби нічного бачення.

Про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

"За останніми даними нашої розвідки, ворог зараз активно отримує засоби нічного бачення – приціли, тепловізори, біноклі для того, щоб активно вести бойові дії вночі. Це спроба виснажити наші сили й засоби, щоб ці штурми були постійними. Якщо штурм триває 25-30 хвилин, то відбувається 30-35 штурмів за світловий день. Тепер ми бачимо, що штурми триватимуть ще й уночі", — сказав Волошин.

За його словами, ворог не зважає на великі втрати під час таких штурмів, намагаючись за будь-що вийти на адміністративні кордони Донецької області.

"Ворог за останню добу провів на Времівському напрямку 28 штурмових дій. Не зважаючи на втрати, ворог за будь-яку ціну рветься захопити Велику Новосілку і взяти під контроль Донецьку область, щоб вийти на кордон Дніпропетровської області. Ми намагаємося відбити ці штурми й клини, стабілізувати лінію бойового зіткнення і щоб ворог зазнавав якнайбільших втрат. Лише за останню добу ворог зазнає на Времівському напрямку втрат до 150 осіб загиблими та близько десятка одиниць бойової техніки", — розповів речник.

За інформацією ОСУВ "Хортиця", штурмові підрозділи російської армії атакували низку укріплень Сил оборони на Донеччині. На деяких позиціях фортицікації знищені.