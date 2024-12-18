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Нардепи підтримали у першому читанні зміни до кредитування та лізингу для певних категорій

Йдеться про зміни умов кредитування та лізингу під час воєнного стану для людей, чиє майно потрапило в окупацію.

Нардепи підтримали у першому читанні зміни до кредитування та лізингу для певних категорій
Фото ілюстративне

Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт про пом'якшення умов кредитування та лізингу під час воєнного стану для людей, чиє майно потрапило в окупацію. Йдеться про документ № 12148.

"Це дуже важливий законопроєкт. Багато підприємців, чиє майно залишилось на окупованих територіях, втратили можливість виплачувати свої кредити. Вони виїхали з окупованих територій. А тепер з них вибивають цей кредит, хоча змоги виплатити вони фізично не мають. Через окупацію. Це просто божевілля", – написав народний депутат Олексій Гончаренко. 

Він написав, що основними положеннями законопроєкту є:

  • На період військового стану заборона примусового стягнення боргів з людей, чиє заставне майно залишилось в окупації або на території активних бойових дій. Те саме стосується і об’єктів лізингу.
  • Продовження строку дії договору кредиту та договорів, укладених для забезпечення виконання зобов’язань на строк призупинення нарахування та сплати відповідного грошового зобов’язання.
  • На строк призупинення зобов’язання по сплаті кредиту — призупинення процесу примусового їх стягнення.

Підтримали законопроєкт 265 народних депутатів. 

  • Навесні фермерським господарствам, які опинились в окупації, відстрочили повернення держкредитів.
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