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Фермерським господарствам, які опинились в окупації, відстрочили повернення держкредитів

Також це стосується господарств на прифронтових територіях.

Фермерським господарствам, які опинились в окупації, відстрочили повернення держкредитів
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Corteva Agriscience

Уряд дозволив відстрочення повернення державних кредитів фермерськими господарствами, які залишилися на тимчасово окупованій території (ТОТ) або прифронтових територіях, повідомляє Мінреінтеграції. 

У вівторок, 30 квітня, Кабмін ухвалив зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою КМУ від 25 серпня 2004 року № 1102.

Деякі фермерські господарства, розташовані на прифронтових територіях або ТОТ, до 2022 року отримали кредити через Укрдержфонд. Втім, на сьогодні декотрі з них не в змозі в повному обсязі виконати свої зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів.

Змінами передбачено можливість відстрочення повернення кредитів до 31 грудня 2025 року.

Йдеться про фермерські господарства, які станом на 24 лютого 2022 року були розташовані на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, зокрема, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або тимчасово окупованих РФ (перелік затверджений наказом Мінреінтеграції).

Крім того, заявки від фермерів для отримання фінансової підтримки тепер прийматимуть онлайн, через Державний аграрний реєстр.

Міністерство зазначає, що такі зміни дозволять сформувати довгострокову державну політику підтримки аграріїв, створивши рівні умови для всіх фермерських господарств для участі у програмах державної підтримки.

Відповідний проєкт акта був розроблений Мінагрополітики за підтримки Мінреінтеграції. Зокрема, це питання попередньо обговорювалося на засіданнях Координаційного штабу з питань деокупованих територій.

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