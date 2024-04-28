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Шмигаль заявив, що уряд цього та наступного року зможе профінансувати усі соціальні видатки

Ці питання планують вирішити завдяки фінансовій допомозі країн-партнерів.

Шмигаль заявив, що уряд цього та наступного року зможе профінансувати усі соціальні видатки
Фото: Макс Требухов

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону сказав, що завдяки фінансовій допомозі партнерів цього та наступного року усі соціальні видатки в Україні будуть профінансовані у повному обсязі, повідомляє Укрінформ. 

"Ми впевнені, що цього року – і, чесно кажучи, впевнені вже й у наступному році – ми точно профінансуємо всі соціальні платежі. Все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно і у повному обсязі", – запевнив Шмигаль.

Зокрема, на покриття таких видатків передбачено 7,5 млрд доларів прямого бюджетного фінансування від США. Прем'єр-міністр також нагадав, що цього року Україна отримає 16 млрд євро від Євросоюзу. Крім того, діє програма підтримки від Міжнародного валютного фонду.

"Всі ці ресурси є якорем фінансування бюджету України", – наголосив Шмигаль.

  • Декілька днів тому Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів вирішив залишити без змін тарифи на газ та електроенергію до кінця літа.
  • Раніше Шмигаль пояснив, як уряд планує розподілити 60 млрд доларів від Сполучених Штатів. Прем’єр розповів, яка частина піде на бюджетну підтримку та економічну допомогу.
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