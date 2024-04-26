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Ігор Хижняк, CEO Comfy: «Тільки-но скасували мораторій на перевірки, вранці податківці вже були в нас»

«Сьогодні моя компанія не має діалогу з державою та владою. На жаль, останні чотири місяці я не займаюся ні бюджетом компанії, ні функціональними стратегіями, ні кадровими комітетами і всім тим, що повинен робити CEO на початку року. Я тільки шукаю діалог і канали, де мене почули б», — почав промову на дискусійній панелі «Відродження економіки: що має зробити держава, аби вона зростала» в рамках спільного проєкту LB.ua і EFI Group «Нова країна» СЕО компанії Comfy Ігор Хижняк. Протягом дискусії він розповів про болі й досягнення від початку повномасштабного вторгнення, а також про те, як збільшити податкові надходження в його сегменті.

Ігор Хижняк, СEO «Comfy»
Фото: Олег Переверзев
Ігор Хижняк, СEO «Comfy»

Відколи при президентові України створили Раду з питань підтримки бізнесу та підписали меморандум між урядом і підприємцями про забезпечення сприятливих умов для ведення бізнесу, у країні нічого не змінилося, вважає Ігор Хижняк. Підприємці потерпають від податкового тиску та свавілля силовиків.

«Сьогодні в Comfy дві карні справи. Є акт майже на 700 мільйонів з планової перевірки, яка не встигла завершитися у 2022 році. Податковій залишалося два тижні — і почалося повномасштабне вторгнення. У грудні, тільки-но президент скасував мораторій на перевірки, наступного дня о 9-й ранку податківці вже були в нас і фактично виписали акт на понад 700 мільйонів.

Зараз вийшла ще одна перевірка — за п’ять років, з 2015-го по 2022 рік, перевіряють ТЦУ (трансферне ціноутворення. — Ред.). Протягом грудня чи січня, вже не пам'ятаю, відбулося 27 планових перевірок у магазинах по всій країні, де нам виписували один і той самий акт, як під копірку, який зовсім не стосувався мережі Comfy. Бо акт стосувався того, що ми не кладемо всіх грошей в касу, якщо спрощено сказати. Це, в принципі, неможливо, бо компанія Comfy не працює з кешем і ніколи не працювала. А в курилці податківці сказали нашим співробітникам, що мусили їх виписати, інакші всі підуть воювати», — розповів Ігор Хижняк.

Також до переліку проблем він додав блокування податкових накладних і присвоєння його компанії статусу ризикованої.

Під час дискусії
Фото: Олег Переверзєв
Під час дискусії

«103 магазини, 23 % частка ринку, 4,5 тисячі працівників. Єдина компанія в сегменті, яка 15 років працює абсолютно в білому полі, другий, за версією Forbes, гравець в e-commerce, абсолютно транспарентна компанія, яку аудує велика четвірка: довгий час це була Deloitte, зараз це компанія KPMG. І присвоїли статус ризикованої компанії?

Як кажуть наші податківці-дніпряни: нам подзвонили зверху, тому ми через дві  години вам присвоїли. Ми кажемо: добре, підемо в суд, відіб'ємося. Вони: відіб'єтеся, але через дві години ми знову присвоїмо», — описав Ігор Хижняк.

 

Протягом 15 років роботи в Comfy такий тиск силовиків він пам’ятає тільки за президентства Віктора Януковича, уточнив СЕО.

«Але тоді не було війни. Поки ми тут сидимо й міркуємо, говоримо про цю проблематику, просто зараз гинуть люди, дуже велика кількість людей. І відсутність довіри (до влади. — Ред.), вона не додає…» — відзначив Ігор Хижняк.

Щоправда, уточнив він, жодних намагань «віджати» частину бізнесу чи вимог хабарів не було. Але й діалогу про те, як залучити гроші в бюджет, теж.

«Я хочу жити в цій країні. Я залишився, будую бізнес, намагаюся інвестувати в цю країну, намагаюся власників переконати, що дайте мені гроші, я ще консолідую ринок, відкрию ще магазини. А за два роки Comfy заплатила 2 мільярди 150 мільйонів податків. Це 170 тисяч FVP», — зауважив Хижняк.

Він бачить у суспільстві дуже великий запит на зміни, розвиток і зростання, попри війну.

Ігор Хижняк, СEO «Comfy»
Фото: Олег Переверзев
Ігор Хижняк, СEO «Comfy»

«У нас був магазин у Кременчуку, у торговельному центрі “Амстор”, куди прилетіла ракета. Там загинули 22 людини, з яких 12 — мої, люди Comfy. За два тижні вивчив молитви всіх патріархатів. Я в житті стільки не бував на похоронах, скільки за ті два тижні. Молоді хлопці й дівчата, по 22–24 роки. Це жахливо.

Два місяці я ходив з питанням, чи треба там знову відкривати магазин, відновлювати бізнес. А потім приїхав, зібрав команду магазину і спитав: “Хлопці, дівчата, чи ви готові?”. Вони сказали: “Звісно, ми хочемо. У нас запит є. І коли, як не сьогодні, показати, що ви з містом, що ви з країною, що ми хочемо зростати”.

Мені здається, це гарний приклад того, що є дуже великий запит на зміни. І якщо ми зараз його не використаємо, якщо зараз не побудуємо цього діалогу (з владою. — Ред.), то коли? Якщо зараз не закладемо якихось засад для входження в Євросоюз, бо це ж не від них насправді залежить, а від того, чи приймемо ми цивілізовані правила, то коли ми це зробимо?» — звернувся бізнесмен.

Крім того, він запропонував Міністерству економіки в особі його очільниці Юлії Свириденко свою допомогу в тому, щоб збільшити обсяг сплачених податків у його галузі чи не вдесятеро.

«Якщо пам'ятаєте, ми з вами (звертається до Юлії Свириденко. — Ред.) зустрічалися на конференції, я тоді пропонував розділити зал на дві частини й одним піти по лівій стороні головної вулиці країни, а іншим — правій і купити такі девайси, як смартфони Apple. Чому саме Apple? Тому що інформацію легко перевірити. Сьогодні 75 % девайса одного бренда — я говорю тільки про смартфони Apple — завозять у країну по-чорному.

За три роки це дуже легко перевіряється, тому що є IMEI й активація за IMEI.

І ми знаємо всі IMEI, які завезли по-білому… За три роки — це 10 мільярдів гривень недоплачених податків з одного девайса. Це 700 тисяч FVP. Про це я казав у кінці минулого року.

Просто перед нашою з вами зустріччю я проїхався Хрещатиком і купив три різні девайси — навушники Apple, павербанк Xiaomi й іще одні навушники Marshall. Це були різні магазини, великі, малі. Не буду називати, щоб нікого не образити й бути коректним… Але я знову не отримав нічого. Я отримав видаткову накладну, папірець з печаткою, Viber-чек, але не фіскальний. На головній вулиці країни понад 20 магазинів продовжують продавати купу девайсів. І оце про довіру, це про діалог», — зазначив Ігор Хижняк і резюмував, що згоден сприяти тому, щоб змінити ситуацію на краще.

Ігор Хижняк, СEO «Comfy»
Фото: Олег Переверзев
Ігор Хижняк, СEO «Comfy»

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випускова редакторка
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