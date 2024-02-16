Зеленський зустрівся з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану

Зустріч президента з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Питання війни забирають майже весь мій час. Я за те, щоб державні інституції допомагали підприємцям. Ви зараз готові діяти, у вас є енергія сфокусуватися на цих питаннях. Тому що ви живете цим і знаєте, які закони потребують змін, які правки необхідно внести, яку реформу довести до парламенту. Це глобальні питання”, – сказав Зеленський, і нагадав, що створив цю Раду з метою консолідації зусиль держави та бізнесу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що на виконання доручення президента України Рада провела низку зустрічей і напрацювала перелік найнагальніших питань, що потребують розв’язання.

В свою чергу, перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко зауважила, що для поліпшення бізнес-клімату в Україні було визначено дев’ять основних напрямів.

Під час зустрічі учасники обговорили питання зменшення тиску правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи Бюро економічної безпеки, а також необхідність підтримки підприємств ВПК, зміни до законодавства.

Також обговорили створення платформи для отримання зворотного зв’язку від бізнесу та аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Він дасть змогу в режимі реального часу бачити повну картину щодо кримінальних проваджень у країні.

Цифрова платформа має сприяти налагодженню зворотного зв’язку влади та бізнесу, і дасть розуміння та змогу систематизувати питання, які насамперед турбують підприємців, та визначити шляхи поліпшення бізнес-середовища.