Чи здатна Європа захистити себе від Росії?
Чи здатна Європа захистити себе від Росії?
На «Рамштайні-19» партнери вже самі пропонували надати Україні далекобійну зброю, – Міноборони
На «Рамштайні-19» партнери вже самі пропонували надати Україні далекобійну зброю, – Міноборони
Байден може законно передати мільйони снарядів для України вже завтра, – Forbes
Байден може законно передати мільйони снарядів для України вже завтра, – Forbes
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих (оновлено)
У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих (оновлено)
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський зустрівся з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану

Рада провела низку зустрічей і напрацювала перелік найнагальніших питань, що потребують розв’язання.

Зеленський зустрівся з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану
Зустріч президента з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану
Фото: Преслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. 

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Питання війни забирають майже весь мій час. Я за те, щоб державні інституції допомагали підприємцям. Ви зараз готові діяти, у вас є енергія сфокусуватися на цих питаннях. Тому що ви живете цим і знаєте, які закони потребують змін, які правки необхідно внести, яку реформу довести до парламенту. Це глобальні питання”, – сказав Зеленський, і нагадав, що створив цю Раду з метою консолідації зусиль держави та бізнесу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що на виконання доручення президента України Рада провела низку зустрічей і напрацювала перелік найнагальніших питань, що потребують розв’язання.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

В свою чергу, перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко зауважила, що для поліпшення бізнес-клімату в Україні було визначено дев’ять основних напрямів. 

Під час зустрічі учасники обговорили питання зменшення тиску правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи Бюро економічної безпеки, а також необхідність підтримки підприємств ВПК, зміни до законодавства.

Також обговорили створення платформи для отримання зворотного зв’язку від бізнесу та аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Він дасть змогу в режимі реального часу бачити повну картину щодо кримінальних проваджень у країні.

Цифрова платформа має сприяти налагодженню зворотного зв’язку влади та бізнесу, і дасть розуміння та змогу систематизувати питання, які насамперед турбують підприємців, та визначити шляхи поліпшення бізнес-середовища.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies