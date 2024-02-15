Державна служба фінансового моніторингу України за квотою Комітету Ради Європи MONEYVAL і за підтримки проєкту "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)" братиме участь у пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, які відбуватимуться в Парижі з 19 по 23 лютого.

Як ідеться на сайті Держфінмоніторингу, на засіданнях розглядатимуть питання подальшої реакції FATF на порушення Росією Стандартів у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ), внаслідок агресії проти України.

З цього приводу Держфінмоніторинг підготував візуалізацію, яка відображає глобальну картина захисту міжнародної фінансової системи від ризиків, які створює Росія.

Українська сторона хоче показати партнерам стан глобальної міжнародної фінансової системи до та після російського повномасштабного вторгнення, зміни у функціонуванні ключових учасників Глобальної системи до і після вторгнення, а також розрив зв'язків між ключовими міжнародними організаціями і юрисдикціями з Москвою.

Також Держфінмоніторинг має намір показати цілеспрямовані деструктивні кроки, які здійснює Росія для руйнування інфраструктури захисту Глобальної системи. Йдеться, зокрема, про формування шлюзів доступу для країн, які FATF внесла до «чорного списку».

У Держслужбі наголосили, що наразі найголовніше - стримати зростаючі зусилля Росії, які спрямовані на посилення її зв'язків з Іраном та Північною Кореєю та мають прямі ознаки порушень Резолюцій РБ ООН, а отже - і визначених рекомендацій FATF.

Фото: надано пресслужбою Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу

"Через рік після призупинення членства у FATF, свідоме недотримання Росією принципів FATF та санкцій ООН, зростаюча непрозорість та продовження зловмисної кібердіяльності роблять її однією з найризикованіших юрисдикцій для фінансових злочинів. З'являється все більше беззаперечних доказів того, що незаконна діяльність Росії загрожує глобальному миру та безпеці. Ми впевнені, що FATF розгляне це питання з максимальною увагою під час майбутнього пленарного засідання, щоб допомогти захистити глобальну фінансову безпеку", - заявив керівник Держфінмоніторингу Ігор Черкаський.