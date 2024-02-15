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Держфінмоніторинг України долучиться до засідань робочих груп FATF, які розглядатимуть порушення Росії

Засідання пройдуть у Парижі й триватимуть із 19 по 23 лютого.

Держфінмоніторинг України долучиться до засідань робочих груп FATF, які розглядатимуть порушення Росії
Фото: facebook/theFATF

Державна служба фінансового моніторингу України за квотою Комітету Ради Європи MONEYVAL і за підтримки проєкту "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)" братиме участь у пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, які відбуватимуться в Парижі з 19 по 23 лютого.

Як ідеться на сайті Держфінмоніторингу, на засіданнях розглядатимуть питання подальшої реакції FATF на порушення Росією Стандартів у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ), внаслідок агресії проти України.

З цього приводу Держфінмоніторинг підготував візуалізацію, яка відображає глобальну картина захисту міжнародної фінансової системи від ризиків, які створює Росія.

Українська сторона хоче показати партнерам стан глобальної міжнародної фінансової системи до та після російського повномасштабного вторгнення, зміни у функціонуванні ключових учасників Глобальної системи до і після вторгнення, а також розрив зв'язків між ключовими міжнародними організаціями і юрисдикціями з Москвою.

Також Держфінмоніторинг має намір показати цілеспрямовані деструктивні кроки, які здійснює Росія для руйнування інфраструктури захисту Глобальної системи. Йдеться, зокрема, про формування шлюзів доступу для країн, які FATF внесла до «чорного списку».

У Держслужбі наголосили, що наразі найголовніше - стримати зростаючі зусилля Росії, які спрямовані на посилення її зв'язків з Іраном та Північною Кореєю та мають прямі ознаки порушень Резолюцій РБ ООН, а отже - і визначених рекомендацій FATF.

Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу
Фото: надано пресслужбою
Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу

"Через рік після призупинення членства у FATF, свідоме недотримання Росією принципів FATF та санкцій ООН, зростаюча непрозорість та продовження зловмисної кібердіяльності роблять її однією з найризикованіших юрисдикцій для фінансових злочинів. З'являється все більше беззаперечних доказів того, що незаконна діяльність Росії загрожує глобальному миру та безпеці. Ми впевнені, що FATF розгляне це питання з максимальною увагою під час майбутнього пленарного засідання, щоб допомогти захистити глобальну фінансову безпеку", - заявив керівник Держфінмоніторингу Ігор Черкаський.

  • У жовтні 2022 року FATF заборонила Росії брати участь у своїх поточних і майбутніх проєктах. РФ відтоді також заборонено брати участь у засіданнях регіональних органів за типом FATF у статусі члена групи.
  • У червні минулого року FATF не внесла Росію до свого "чорного списку". Проте міністр фінансів України заявив, що не погоджується із таким рішенням, оскільки "безумовно відповідає критеріям для внесення до "чорного списку". 
  • Напередодні, 14 лютого, Україна знову закликала FATF внести РФ до "чорного списку" через посилення співпраці із КНДР і Іраном. 
  • Що означає для Москви припинення членства у FATF і чи влаштовує це Україну – читайте у матеріалі LB.ua.
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