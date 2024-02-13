Укрзалізниця призначила додатковий поїзд із Харкова до Ворохти

Харківщина і Полтавщина отримають щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та низкою популярних гірських станцій.

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд із Харкова до Ворохти.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Відтепер Харківщина і Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та низкою популярних гірських станцій.

Поїзд №201/202 Харків — Ворохта відправлятиметься з Харкова о 18:55, прибуття до Ворохти заплановане на 14:09. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 16:29 із Ворохти і прибуватиме до Харкова о 12:33 наступного дня.

Зупинки передбачені на станціях Львів, Київ-Пасажирський, Миргород і Полтава-Київська.

У перший рейс поїзд відправиться вже 23 лютого з Харкова та 24 лютого — з Ворохти, курсуватиме через день.