Укрзалізниця запускає нічний поїзд Харків - Дніпро

Укрзалізниця запускає нічний рейс між Харковом та Дніпром.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Новий поїзд, який отримає номер 295/296, відправлятиметься з Харкова по парних о 23:40 та прибуватиме до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня.
У зворотному напрямку, з Дніпра, поїзд відправлятиметься по непарних теж о 23:40 та прибуватиме до Харкова о 05:05 наступного дня.
Зупинки передбачені на станціях Мерефа, Лихачове, Лозова, Павлоград, Синельникове-2. У складі поїзда вагони категорії плацкарт, купе, люкс.
У перший рейс поїзд вирушить 2 березня з Харкова та 3 березня - з Дніпра. Квитки будуть традиційно доступні за 20 діб до відправки у застосунку УЗ, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.
- У 2018 році УЗ скасувала єдиний вечірній поїзд Харків-Дніпро. Замість нього поїзд Лисичанськ-Харків продовжили до Дніпра.