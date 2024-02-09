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Укрзалізниця запускає нічний поїзд Харків - Дніпро

Зупинки передбачені на станціях Мерефа, Лихачове, Лозова, Павлоград, Синельникове-2.

Укрзалізниця запускає нічний поїзд Харків - Дніпро
Фото: Міністерство інфраструктури України

Укрзалізниця запускає нічний рейс між Харковом та Дніпром.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Новий поїзд, який отримає номер 295/296, відправлятиметься з Харкова по парних о 23:40 та прибуватиме до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня.

У зворотному напрямку, з Дніпра, поїзд відправлятиметься по непарних теж о 23:40 та прибуватиме до Харкова о 05:05 наступного дня.

Зупинки передбачені на станціях Мерефа, Лихачове, Лозова, Павлоград, Синельникове-2. У складі поїзда вагони категорії плацкарт, купе, люкс.

У перший рейс поїзд вирушить 2 березня з Харкова та 3 березня - з Дніпра. Квитки будуть традиційно доступні за 20 діб до відправки у застосунку УЗ, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

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